Kurator till Stödcentrum

Borås Stad befinner sig i en spännande fas där Individ- och familjeomsorgsförvaltningen växer och utvecklas för att bättre möta invånarnas behov. Inom förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete där vi satsar på att kompetensutveckla och implementera systemteoretiska metoder i våra verksamheter. Det innebär att vi utvecklar arbetssätt som stärker individens delaktighet, helhetssyn och samverkan. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande uppdrag i en verksamhet där du får möjlighet att påverka, ta ansvar och göra skillnad.
Stödcentrum för unga är en samtalsmottagning för barn och ungdomar som varit utsatta för brott/våld. Här arbetar tre kuratorer som erbjuder stöd- och krissamtal samt hjälp med praktiska delar, till exempel stöd i rättsprocessen. Stödcentrum är organiserat under "Centrum mot våld" och där ingår även Relationsvåldsenheten, Barnahus och Resurscentrum mot heder. Det du får av oss som arbetsgrupp är ett öppet klimat där vi tar hand om varandra och delar på erfarenheter samt stöttar i de ärenden som vi har. Vi har även tillgång till regelbunden extern handledning i grupp. Vi som arbetar på stödcentrum är engagerade, professionella och vi har dessutom väldigt roligt på jobbet.
En viktig del i arbetet är att nå ut till ungdomar med information om att vår verksamhet finns för den som blivit utsatt för brott, våld i unga relationer eller haft sex mot ersättning. Detta gör vi bland annat genom att vara aktiva i sociala medier samt informera om vår verksamhet i olika sammanhang. Utöver detta har vi också hand om medlingsverksamheten i Borås. Vårt arbete innebär många kontakter med socialtjänst, polis, åklagare och domstol. Samverkan sker på både strukturell och individuell nivå. Att arbeta på Stödcentrum för unga innebär att du får stort eget ansvar och självständigt driver processen i dina ärenden. Du får möjlighet att jobba på en liten enhet med stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. Arbetstiden är i huvudsak dagtid men viss kvällstjänstgöring kan förekomma.
Övrig information
Innan erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi har flexavtal, friskvårdsbidrag samt fri entré till badhus i Borås. Kvalifikationer
Vi söker Dig som är socionom eller har annan likvärdig akademisk utbildning. Vi vill att du har erfarenhet av kurativt eller behandlande arbete med ungdomar. Har du vidareutbildning inom MI, systemteori eller trauma så är det meriterande. Vi söker dig som:
har en stor tilltro till ungdomars förmåga och vilja till förändring
är bra på att etablera förtroendefulla relationer
är en god lyssnare
är tydlig i din kommunikation och kan sätta gränser
är bekväm att prata inför folk och gillar att engagera ungdomar till att lyssna
är flexibel och uppskattar ett varierande arbete
är duktig på att formulera dig i tal och skrift. Körkort är ett krav. Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26:2025:049". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Helena Millberg 033-358210 Jobbnummer
9510229