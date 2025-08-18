Kurator till specialistvården
2025-08-18
Kuratorsenheten ingår i verksamhetsområde paramedicin, där förutom kuratorsenhet även logopedi, arbetsterapi, fysioterapi samt dietistenhet ingår. Vi söker nu en kurator till specialistvården med placering på Gävle sjukhus.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Att vara sjukhuskurator innebär att se hela människan i den situation och sammanhang där denne befinner sig. Arbetsuppgifterna är varierande där du i stor utsträckning kommer att arbeta självständigt men även i samverkan med andra professioner på sjukhuset. Till viss del ingår även extern samverkan med professioner utanför sjukhuset. Arbetet som kurator innebär psykosocialt stöd och rehabiliterande insatser för patienter och anhöriga i specialistvården. Vårt främsta verktyg är samtalet i olika former såsom individuella, par eller familj.
Som kurator hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• individuella samtal som kan vara stödjande, accepterande, bearbetande eller existentiella
• att ge information och rådgivning om samhällets resurser till patienter och samverkanspartners
• att bistå med socialjuridisk information och förmedla kontakt med andra aktörer.
Hos oss får du
• introduktion av erfarna, kompetenta och engagerade kollegor
• ingå i en arbetsgrupp på cirka tio medarbetare med stort fokus på kollegialt stöd
• kontinuerlig extern yrkeshandledning
• kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
Vi ser en styrka i att vara en kuratorsenhet med samlad kompetens och gemensamt fokus och vi anser att delaktighet och teamarbete ger oss förutsättningar att skapa värde för både patienter och medarbetare.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en flexibel och engagerad person som kan arbeta självständigt och tar egna initiativ, men som också trivs i nära samarbete med andra professioner, i en omväxlande vardag. Du har god förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter och planera din tid. Du har även ett empatiskt förhållningssätt och är en god lyssnare. Du är van vid att aktivt delta i olika samarbetsformer och har intresse för utvecklings- och förändringsarbeten. Vi ligger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
I rollen som kurator ska du
• ha socionomexamen.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av psykosocialt stöd- och behandlingsarbete/kuratorsarbete, gärna inom hälso-och sjukvård, samt om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och har grundläggande psykoterapikompetens (steg 1).
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringsperioden.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
