Kurator och elevcoach, Töjnaskolan

Töjnaskolan är en skola med ca 800 elever från förskoleklass till årskurs 9.
Vi har läsåret 25/26 tre parallella klasser i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är belägen i centrala Sollentuna med goda kommunikationer i nya fina och anpassade lokaler med anpassade och fina lokaler. Verksamheten bygger på en värdegrund där vision är Töjnaskolan KAN- Kunskap, Ansvar och Nyfikenhet. Vår personal arbetar i team och där ett kollegialt lärande är en naturlig del för vår personal för att kunna ge våra elever bästa möjliga undervisning. Alla ska känna sig trygga och alla ska samverka för att skapa de bästa förutsättningar till utveckling för varje elev. ArbetsbeskrivningVårt fokus är att skapa goda förutsättningar för våra elever att utvecklas och nå goda resultat. Vi söker nu en kurator som kan samordna och levandegöra skolans trivsel- och trygghetsarbete.
Du kommer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt ingå i skolans elevhälsoteam. Du bidrar med psykosocial kompetens i arbete på individ- grupp- och organisationsnivå i skolan. Du samarbetar med vår andra kurator, elevstödjare, övrig elevhälsa samt vårt Skol IF.
Tillsammans med rektor och vår andra kurator är du ansvarig för kränkningsärenden. I tjänsten ingår att upprätta orosanmälningar.
Du har lätt att skapa förtroendefulla relationer och är empatisk och ansvarstagande i ditt arbete. Du har också lätt att ta egna initiativ och tycker om att vara med och utveckla både verksamhet och vårt arbetssätt kring våra elever. Att arbeta i team kring eleverna känns naturligt för dig.
Du är en tydlig ledare som kan inspirera till aktiviteter och stödja eleverna under deras raster och fria tid men även skapa och ge stöd i form av samtal, studiestöd och elevcoachning under skoldagen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställningPubliceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Du är närvarande, engagerad och van att ta ansvar för elevernas lärande. Det är även viktigt att du är självgående och kan leda, motivera och skapa engagemang hos eleverna som bidrar till deras utveckling. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar bra tillsammans med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning, till exempel beteendevetare eller socionom.
Du bör ha erfarenhet av socialt arbete i skolan. Det är meriterande med påbyggnadsutbildningar inom t. ex motiverande samtal, coaching, eller liknande. God ledarskapsförmåga är nödvändigt i ditt uppdrag.
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss kommer du att erbjudas ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever och pedagoger och elevhälsopersonal.
Sollentuna kommun har många förmåner att erbjuda.
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång om vi träffar rätt kandidat.
Arbetsstart i i mars eller enligt överenskommelse.
