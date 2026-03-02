Kurator
Region Jönköpings län / Kuratorjobb / Jönköping Visa alla kuratorjobb i Jönköping
2026-03-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping
Är du socionom och söker ett varierat arbete i en intressant verksamhet? Vi söker nu en kurator till vårt neuropsykiatriska barn- och ungdomsteam på Habiliteringscentrum i Jönköping.
Rollen som kurator
Det neuropsykiatriska teamet arbetar med att erbjuda stöd till barn med autism och ge dem så bra förutsättningar som möjligt. Som kurator är du en del i våra två neuropsykiatriska team som även består av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, logoped, läkare, psykolog, sjuksköterska, specialpedagog och vårdadministratör. Du samverkar med vårdnadshavare och det nätverk som finns runt barnen. Som kurator svarar du för den psykosociala specialistkompetensen i teamet. Kuratorn har stort fokus på utredningar och är även en viktig del i arbetet med bland annat information, rådgivning, stödsamtal, krishantering, utbildning och konsultation. I teamen finns fler kuratorer med erfarenhet och en mentor kommer finnas tillhands för den som är ny.
Din blivande arbetsplats
Habiliteringscentrum i Region Jönköpings län är en samlad resurs som arbetar med specialiserade insatser för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Hos oss hittar du barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering samt syncentral, hörselhabilitering och tolkcentral. Habiliteringsarbetet präglas av helhetssyn och bygger på tvärvetenskapligt synsätt. Verksamheten är uppbyggd i team som består av olika yrkesprofessioner.
Grunden för vårt arbete är mötet med barn, ungdomar och vuxna som kommer i kontakt med oss utifrån sina, eller sina barns långsiktiga behov av specialisthabilitering. Vi strävar efter att möta alla utifrån deras unika livssituation och förutsättningar. Medskapande, meningsfullhet och kvalitet är våra kärnvärden, som är viktiga och ledande för oss.
Habilitering, Region Jönköpings län (https://rjl.se/om-oss/om-organisationen/folkhalsa-och-sjukvard/psykiatri-rehabilitering-och-diagnostik/habilitering/)Publiceringsdatum2026-03-02Profil
Vi söker dig som med engagemang och drivkraft vill ta dig an meningsfulla och komplexa uppgifter. Du har socionomexamen och erfarenhet av arbete med olika funktionsnedsättningar.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
För att du ska trivas hos oss bör du kunna ta emot och förmedla information på ett bra sätt. Du kommer arbeta med människor i olika situationer och med olika förutsättningar vilket ställer krav på din empatiska förmåga samt kulturella medvetenhet. Vi ser gärna att du har en positiv inställning till nya digitala möjligheter. Du har god förmåga att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete och kan anpassa dig till förändrande omständigheter.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande, utmanande och meningsfullt arbete där du har en chans att göra skillnad. Hos oss på Habiliteringscentrum får du bidra med din kunskap till att hjälpa människor i behov av stöd. Tillsammans i tvärprofessionella team tar vi oss an utmaningar som kräver samarbete, struktur och tålamod.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde augusti 2026 då det finns möjlighet att skolas in av erfaren kollega. Tjänstgöringsgraden kan diskuteras. Det finns även möjlighet att arbeta på distans en dag i veckan på sikt. Vi har förmånen att använda oss av årsarbetstid som arbetstidsmodell, vilket innebär att du erbjuds möjlighet att styra och anpassa dina arbetstider givet att det fungerar för teamet och verksamheten.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Duveskog, sara.duveskog@rjl.se
eller kurator Maria Plantin, telefonnummer 010-242 43 54.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 1 april 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P167/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9770827