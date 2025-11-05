Kundtjänstmedarbetare 50%
Är du en god kommunikatör som trivs med att vara den som löser kundernas problem? Brinner du för att ge god service och är snabb och effektiv när det kommer till att besvara kunders frågor via telefon, e-post och chatt? Då kan vi på Randstad ha uppdraget för dig! Vi söker nu en kundservicemedarbetare till vår kund i Göteborg! Tjänsten är en deltidstjänst på 50%.
I rollen som kundservicemedarbetare kommer du att arbeta med inkommande frågor från kunder via telefon, chatt och mail. Du är ofta kundens första kontaktpunkt med företaget, vilket innebär att du som person är serviceinriktad och duktig på att kommunicera. Vi ser även att du som person är driven och lösningsorienterad, då en viktig del av arbetet är att erbjuda kunderna anpassade lösningar till deras förfrågningar.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Besvara kunders frågor via telefon, mail och chatt
Hantera beställningar via interna processer och system
Löpande arbeta med feedback-hantering från kundKvalifikationer
Erfarenhet av service och kundbemötande
Intresse av att arbeta och kommunicera med människor
God datorvana
GymnasieexamenOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
