2026-03-27
Kundtjänstmedarbetare!
Är du serviceinriktad och vill arbeta i en roll där du kan göra skillnad för kunder varje dag?
Vår kund söker nu en kundtjänstmedarbetare på inhyrning/uppdrag för att stärka deras kundservice under en period.
Placeringsort: Tranemo
I rollen blir du en del av kundens team och arbetar direkt hos dem. Du hanterar frågor kring order, leveranser, produkter, tjänster och fakturor, samt sköter administrativa uppgifter i kundens system. Rollen kräver självständighet, struktur och ett starkt kundfokus.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
- Besvara kundärenden via telefon, e-post och andra kanaler
- Ge kunder information om produkter, tjänster och leveranser
- Administrera order och registrera information i kundens system
- Registrera nya kunder och uppdatera kunduppgifter
- Hantera reklamationer och följa upp kundärenden
- Säkerställa snabb, professionell och lösningsorienterad service
Vi söker dig som har
- Ett genuint intresse för kundservice och vill ge kunder en professionell och snabb hjälp
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- Självgående och strukturerad arbetsstil med ansvarstagande
- Erfarenhet av kundtjänst, administration eller arbete i affärs- och CRM-system (meriterande)
- Förmåga att hantera flera ärenden samtidigt och alltid sätta kunden i fokusProfil
Du är serviceinriktad, självgående och lösningsorienterad. Du är strukturerad, noggrann och trivs med administrativa uppgifter. Du gillar att arbeta mot mål, hantera flera ärenden samtidigt och sätter alltid kunden i fokus. Erfarenhet av kundtjänst, administration eller CRM-system är meriterande.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag! Du ansöker genom att registrera ditt CV och personliga brev på www.junic.se.
För frågor om tjänsten är du välkommen att ringa rekryteringskonsult Outi Mäkinen Fränberg 072-200 31 07.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Junic AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag med lokal närvaro. Vi hyr ut och rekryterar till både stora och små företag. Vår verksamhet genomsyras av ett brinnande engagemang att förverkliga din dröm om nytt arbete. Vi erbjuder ett stort urval av jobbmöjligheter, oavsett i vilken fas i livet du befinner dig. Våra kontor finns i Gislaved och Tranemo. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
514 00 TRANEMO Körkort
För detta jobb krävs körkort.
