2026-02-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Göteborg
, Nacka
, Huddinge
, Stockholm
Bildexperten är ett familjeföretag, verksamma och specialinriktade på Skolfotografering & Idrottsfotografering.
Vi fotograferar årligen tiotusentals barn och ungdomar runt om i landet, från Malmö i söder till Sundsvall i norr.
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att hjälpa kunder med deras frågor och problem via telefon och e-post.
Vi söker nu dig som är driven, är van att ha många bollar i luften och som tycker om att jobba i ett högt tempo där alla hjälps att hjälpa våra kunder att få den bästa möjliga servicen.
Övriga administrativa uppgifter kan förekomma.
Är du den vi söker?
Du har hög social kompetens, positiv och är serviceinriktad.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du har god datavana och tycker det är kul att arbeta i olika system
Övriga språkkunskaper i vanligt förekommande språk är meriterande.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag 08.00-17.00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: ingela@bildexperten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst Borås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bildexperten Syd HB
, http://www.bildexperten.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bildexperten Syd Jobbnummer
9730968