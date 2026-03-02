Kundservicemedarbetare
2026-03-02
Vill du arbeta i en varierad roll där du kombinerar kundservice och administration?
Tjänsten är en direktrekrytering och du blir anställd av SVEBRA. Rekryteringsprocessen hanteras av Montico.
Organisationen erbjuder flera uppskattade förmåner som presenteras längre fram i processen. Arbetstiden är förlagd heltid på plats på kontoret i Katrineholm, måndag-fredag kl. 8.00-17.00 eller 7.30-16.30.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Om SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag)
SVEBRA är en ideell förening med fokus på utbildning inom brandsäkerhet. Verksamheten startade 2019 och består idag av ett mindre team med totalt sju anställda. Organisationen präglas av nära samarbete, flexibilitet och ett högt personligt ansvar.
Om rollen
I rollen som kundservicemedarbetare blir du en viktig del av ett mindre och engagerat team. Du är ofta första kontakt för våra kunder och medlemmar, och ger service via telefon och mail. Parallellt arbetar du med olika administrativa uppgifter såsom kursadministration, registreringar, granskningar och medlemshantering. Om du har intresse och erfarenhet av marknadsföring kan sådana arbetsuppgifter komma att ingå längre fram.Dina arbetsuppgifter
Kundservice
Besvara inkommande samtal och mail från kunder, medlemmar och kursdeltagare
Ge vägledning kring utbildningar, normer och riktlinjer
Säkerställa ett trevligt och professionellt bemötande i alla kontakter
Administration
Hantera kursadministration (anmälningar, bekräftelser, dokumentation m.m.)
Utföra registreringar och granskningar kopplat till våra utbildningar
Ansvara för medlemshantering och uppdatering av register
Stötta i löpande administrativa uppgifter som uppstår i det dagliga arbetet
Enklare fakturering
Teamarbete och övriga uppgifter
Delta i utvecklingsprojekt och interna förbättringsarbeten
Samarbeta tätt med kollegor och konsulter där alla hjälper varandra och tar ansvar
Marknadsrelaterade uppgifter - meriterande
Bevaka, publicera och uppdatera innehåll på sociala medier
Stötta med enklare arbete kring hemsidan
Ta fram och uppdatera enklare säljmaterial, som säljblad och presentationer
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett starkt servicefokus, är noggrann och trivs i en administrativ roll. Du kommunicerar tydligt i både tal och skrift på svenska och engelska, har god IT-vana och tidigare erfarenhet av administrativt arbete. Lägst gymnasial utbildning.
Vi ser gärna att du även har grundläggande marknadskompetens, då du kan komma att arbeta med sociala medier, hemsida och enklare säljmaterial.
Som person är du social, strukturerad, driven och självgående, men samarbetar gärna i ett litet team. Erfarenhet av kundservice, marknadsföring eller ekonomi är meriterande.
