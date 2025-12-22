Kundkoordinator vikariat
2025-12-22
Vill du vara med och arbeta för att skapa ett bättre samhälle där alla har möjlighet att ha ett hem? Vi söker en kundkoordinator, som vill bli en del av vårt kundcenter där du kommer att arbeta tätt tillsammans med dina kollegor för att våra kunder ska få en enkel och tydlig väg in till HFAB både digitalt och i det personliga mötet samt för att hantera deras ärende på ett effektivt och transparent sätt. Lockas du av hitta lösningar och smarta arbetssätt samtidigt som du drivs av att skapa goda kundmöten? Då är det här tjänsten för dig!
Som kundkoordinator arbetar du med alla inkommande ärenden oavsett kanal. Du blir en nyckelperson för HFAB såväl externt som internt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• vägledning, ärendehantering och återkoppling i de kanaler som företaget erbjuder kund
• hantering av inkommande felanmälan
• ta emot och administrera frågor kopplat till inre underhåll
• övrig administration för enheten/avdelningen
Egenskaper och kvalifikationer
För att trivas som Kundkoordinator ser vi att du är van att möta kund och att arbeta lösningsinriktat. Du har tidigare erfarenhet från servicebranschen och är van vid att möta kunder via telefon, mail och i personliga möten. Då vi handlägger fel- och serviceanmälningar ser vi gärna att du har ett intresse och en förståelse för fastighetstekniska frågor. Vidare ser vi att du är serviceinriktad och ansvarstagande. Du inspireras, motiveras och drivs av att ta aktiv del i utvecklingen av vår roll och vår funktion. Du är en lagspelare och har lätt för att skapa goda relationer.
Du har för arbetsgivaren relevant utbildning inom kund, fastighet eller för arbetsgivaren likvärdig utbildning/erfarenhet. Du har god datavana och kunskap i Office-paketet. Meriterande är erfarenhet av att jobba med förbättringar av system samt arbetssätt inom kundservice. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift. Meriterande om du behärskar engelska i tal och skrift samt har grundläggande kunskap i hyreslagen (Jordabalken kapitel 12).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, möjligheten att bidra till verksamhetens utveckling och arbetsglädjen på jobbet.
Tjänsten är ett vikariat under perioden januari till december 2026.
Är du den vi söker - välkommen med din ansökan! Vi rekryterar löpande, sista ansökningsdag den
Intervjuer kommer att äga rum den ???
Halmstads Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsbolag. Det betyder att vi ska vara till nytta för hela Halmstad, både dagens invånare och kommande generationer. Vi ägs av Halmstads kommun och har cirka 130 medarbetare som tillsammans ansvarar för drygt 10 500 lägenheter och lokaler. Vår storlek gör oss till en viktig samhällsaktör med ett ansvarsfullt uppdrag. Det kräver att vi tänker nytt och hållbart oavsett vilken arbetsuppgift vi har. Vill du vara med? Skicka in din ansökan redan i dag.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
https://www.hfab.se
Filip Bauer filip.bauer@hfab.se
