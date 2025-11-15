Kundkontakt / Marknadsassistent

Strativa Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Gävle
2025-11-15


Vi arbetar med flera tjänsteföretag och söker nu en person som vill arbeta med kundkontakt, uppföljning av offerter och enklare marknadsföring.
Rollen innebär att du kontaktar potentiella kunder och följer upp de kunder som redan fått offert.

Dina arbetsuppgifter
• Ringa potentiella kunder
• Följa upp skickade offerter
• Boka möten
• Enklare administrativa uppgifter
• Stöd i marknadsföring vid behov

Kvalifikationer
• God kommunikationsförmåga
• Bekväm med telefonkontakt
• God svenska i tal och skrift
• Positiv och serviceinriktad
• Erfarenhet av kundservice, försäljning eller marknadsföring är meriterande men inget krav
Arbetstid
Flexibel,Deltid vid behov.
Placering
Distans eller på plats enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: jobb@strativa.se
Urval sker löpande.

Arbetsgivare
Strativa Consulting AB (org.nr 559213-7235)
Kaserngatan 24 (visa karta)
802 60  GÄVLE

Kontakt
Basel Al Mawla
Jobb@strativa.se

Jobbnummer
9606571

