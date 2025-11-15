Kundkontakt / Marknadsassistent
2025-11-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strativa Consulting AB i Gävle
Vi arbetar med flera tjänsteföretag och söker nu en person som vill arbeta med kundkontakt, uppföljning av offerter och enklare marknadsföring.
Rollen innebär att du kontaktar potentiella kunder och följer upp de kunder som redan fått offert.
• Ringa potentiella kunder
• Följa upp skickade offerter
• Boka möten
• Enklare administrativa uppgifter
• Stöd i marknadsföring vid behovKvalifikationer
• God kommunikationsförmåga
• Bekväm med telefonkontakt
• God svenska i tal och skrift
• Positiv och serviceinriktad
• Erfarenhet av kundservice, försäljning eller marknadsföring är meriterande men inget krav
Arbetstid
Flexibel,Deltid vid behov.
Placering
Distans eller på plats enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan till: jobb@strativa.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@strativa.se Arbetsgivare Strativa Consulting AB
(org.nr 559213-7235)
Kaserngatan 24 (visa karta
)
802 60 GÄVLE Kontakt
Basel Al Mawla Jobb@strativa.se Jobbnummer
9606571