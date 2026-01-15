Kreativ Webbdesigner
2026-01-15
Kreativ Webbdesigner - 1 lediga jobb
Jobbkategori: Kontor
Plats: Linköping eller EU
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Om Jobbet
Vi söker en erfaren och kreativ webbdesigner som ser design som en konstform. På Antupdevelopment tror vi på skapare som kan förvandla en webbplats till ett digitalt konstverk. Din uppgift blir att skapa webbupplevelser som har det där extra känslan the roll som gör att en design blir minnesvärd och engagerande.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Designa och utveckla visuellt avancerade, responsiva och användarvänliga webbgränssnitt.
Arbeta med hela designprocessen från koncept till färdig implementation.
Samarbeta med utvecklare för att realisera designen med hög teknisk kvalitet.
Säkerställa att alla lösningar har en stark visuell identitet och konstnärlig integritet.
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet som webbdesigner.
Har ett portfolio som tydligt visar din kreativa och konstnärliga sida.
Är van att arbeta med moderna designverktyg och processer.
Är självgående, noggrann och en god lagspelare.
Behöskar svenska och engelska väl. ( Spanska Meriterande)Kvalifikationer
Designverktyg: Figma, Adobe XD, Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator)
CMS & Page Builders: WordPress med Divi Builder, Elementor
Prototyper: InVision, Principle eller liknande
Front-end-bas: HTML, CSS, grundläggande JavaScript
Versionshantering: Git
Meriterande
Erfarenhet av animering för webb (GSAP, Lottie, etc.)
Bakgrund eller starkt intresse för konst och visuell gestaltning
Vad vi erbjuder
En kreativ roll där ditt konstnärliga sinne är i fokus.
Möjlighet att arbeta med spännande projekt i Antupdevelopment
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Varmt välkommen med din ansökan!Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Anställningsvillkor
Heltid
Anställningstid enligt överenskommelse
We are Antupdevelopment, and we're looking for more than a web designer. We're looking for a digital artisan.
If you see a blank browser not as a template to fill, but as a canvas to create on this role is for you. We believe in the power of design that feels intentional, evocative, and, frankly, like a piece of art. Your mission won't just be to build websites, but to craft digital experiences with that special, unmistakable vibe the roll that makes users stop, feel, and remember.
What you'll do:
Lead the design of visually stunning, responsive, and intuitive web interfaces from concept to launch.
Partner with developers to ensure the artistic vision is realized with technical excellence.
Own the full design process research, wireframes, prototyping, and final UI ensuring every pixel has purpose.
Champion a strong visual identity and artistic integrity across all projects.
Who you are:
A seasoned designer with 5+ years of professional web design experience.
Your portfolio doesn't just show work it shows a point of view. It highlights your creative and artistic sensibility.
Proficient with modern design tools and fluent in the full design lifecycle.
A self-starter who's meticulous, reliable, and a true team player.
Fluent in Swedish and English. (Spanish is a strong plus.)
Requirements - Skill
Design & Prototyping: Figma, Adobe XD, Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator)
CMS & Builders: WordPress (Divi Builder expertise required), Elementor
Prototyping & Workflow: InVision, Principle, or similar
Front-end Fundamentals: HTML, CSS, basic JavaScript
Version Control: Git
Bonus points if you have:
Experience with web animation (GSAP, Lottie, etc.).
A formal background or deep personal passion for art, visual design, or storytelling.
What we offer:
A role where your creativity and artistic instinct are the core of the work.
The opportunity to shape compelling projects at a growing company.
Competitive salary and employment terms.
For the right candidate: flexibility to work from Linköping or remotely within the EU.
Ready to create with us?
Send your CV and most importantly a link to your portfolio to our hiring team. Show us the work that makes you proud.
We're excited to meet our next creator.
Practical Details:
Salary: According to agreement
Type: Fixed monthly, weekly, or hourly wage (as agreed)
Terms: Full-time
Contract Duration: According to agreement
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb.
Antupdevelopment, http://www.ant-up.com
