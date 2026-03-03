Kravanalytiker
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Till vår kund söker vi en Kravanalytiker för modernisering av datalager
Uppdragsbeskrivning
IT/MT-avdelningen har det övergripande ansvaret för all IT och medicinteknik inom Regionen. Avdelningen säkerställer att teknisk infrastruktur, applikationer, systemintegrationer samt medicinteknisk utrustning fungerar stabilt, säkert och i enlighet med verksamhetens behov.
Verksamheten är geografiskt spridd över hela regionen och har etablerade enheter på samtliga av Regionens fem sjukhus. Dessutom bedrivs administrativ och utvecklingsinriktad verksamhet i Regionens lokaler på Midgårdsvägen 11A i Luleå, där flera av IT/MT-avdelningens centrala funktioner finns samlade.
Kunden har idag ett datalager och beslutsstöd som bygger på Microsoft SQL Server. Under våren 2025 har en förstudie genomförts som identifierat ett antal områden som behöver utvecklas för att kunna fortsätta leverera beslutstöd och uppföljning och stödja regionens planer på datadrivet beslutsfattande och användande av AI. Detta inkluderar en förflyttning av vår rapportering från SAP BO till Power BI.
Bakgrund till avropet:
IT/MT-avdelningen hos kunden genomför en modernisering av regionens datalager och beslutsstödsplattform. Arbetet innebär en transformation från Business Objects till en modern lösning baserad på Power BI. För att genomföra transformationen och säkerställa en långsiktigt hållbar, säker och ändamålsenlig lösning behöver teamet förstärkas med ytterligare kompetens.
Sökt kravanalytiker ska ansvara för att samla in, analysera och dokumentera krav i arbetet med att ersätta Business Objects och Universum med kuber och Power BI.
Rollen innebär att kartlägga befintliga rapporter och datamodeller samt översätta verksamhetens behov till tydliga krav för den nya lösningen. Arbetet sker i nära dialog med verksamhet, användare och tekniska team.
I uppdraget ingår även att genomföra och beakta informationsklassning för att säkerställa att information hanteras korrekt utifrån säkerhets- och integritetskrav. Kravanalytikern deltar också i tester och säkerställer tydlig dokumentation genom hela transformationen.
Uppdraget:
Avropad konsult kommer att förstärka Region Norrbottens utvecklingsteam datalager inom IT/MT-avdelningen i deras arbete.
Du förväntas aktivt delta i teamets arbete med att:
Leda och driva kravarbete kopplat till moderniseringen av datalagret och övergången till Power BI, inklusive behovsanalys och framtagande av kravspecifikationer.
Prioritera och planera kravaktiviteter i nära dialog med uppdragsägare, produktägare och team.
Strukturera och bryta ned inkomna behov från verksamheten till tydliga, spårbara och hanterbara krav.
Säkerställa dokumentation av nuläge, målbild, begreppsdefinitioner och informationsklassning samt medverka vid verifiering och acceptanstest av leveranser.
Fokus ligger på att säkerställa att verksamhetens behov omhändertas och översätts till en tydlig och kvalitetssäkrad kravbild i transformationen till Power BI.
Uppdragen planeras och justeras löpande, i takt med att nya behov uppstår eller förutsättningar förändras. Allt arbete sker i samarbete med interna resurser och andra konsulter enligt agila arbetssätt (Scrum).
Ort för utförandet:
• på plats hos IT/MT-avdelningen, Midgårdsvägen 11A i Luleå, eller på distans, efter överenskommelse
Obligatoriska krav
Lång och dokumenterad erfarenhet av kravanalys inom datalager, beslutsstöd eller BI-lösningar.
Mycket god erfarenhet av krav och behovsinsamling för rapportering och uppföljning.
Erfarenhet av transformation eller migrering av beslutsstödsplattformar (exempelvis från Business Objects/kuber till Power BI).
God förståelse för datalagerarkitektur och arbete med stora datamängder i SQL Server (ur ett krav- och analysperspektiv).
Erfarenhet av att arbeta med Power BI och/eller andra BI-verktyg, med fokus på informationsstruktur, begreppsmodellering och rapportbehov.
Erfarenhet av informationsklassning och hantering av dataskyddsfrågor i kravarbete.
Erfarenhet att arbeta i team enligt agila metoder (t.ex. Scrum eller Kanban).
Mycket god förmåga till strukturerat, metodiskt och dokumenterande arbete.
Förmåga att facilitera workshops och driva dialog med verksamhet, användare och tekniska team.
Språk: Flytande i svenska och engelska, tal och skrift.
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
