Kranbilsförare i Västerås
Riddaren Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Upplands-Bro Visa alla fordonsförarjobb i Upplands-Bro
2025-08-27
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riddaren Åkeri AB i Upplands-Bro
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som kranbilsförare
I rollen som kranbilsförare kommer du huvudsakligen att arbeta inom vår driftverksamhet och arbetet kommer att innefatta uppdrag gentemot alla våra kunder.
Tjänsten är heltid och arbetstiden är normalt förlagd mellan kl. 07-16, dock kan obekväma arbetstider förekomma. Beredskap kan även komma att förekomma i tjänsten. Start enligt överenskommelse. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: jobb@riddarenakeriab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riddaren Åkeri AB
(org.nr 559314-5047) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riddaren Åkeri AB Jobbnummer
9479367