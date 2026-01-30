Kostchef till Sunne
2026-01-30
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Vi söker nu en kostchef för enheten måltidsservice Sunne kommun!
Samhällsbyggnad i Sunne är i ett spännande skede där vi bygger en hållbar verksamhet för att möta framtidens utmaningar.
Du kommer bli en viktig del i det arbetet och genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för många. Du har också själv möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med, får ett helt samhälle att växa!
I Sunne kommun arbetar alla utifrån den gemensamma värdegrunden respekt, utveckling och professionalism vilket genomsyrar den dagliga verksamheten, långsiktiga beslut och ledarskapet. Inom verksamheten samhällsbyggnads ansvarsområde finns: Måltidsservice, Offentlig Miljö VA och renhållningsenheten, Miljö- och byggenheten, Räddningstjänsten, Kulturenheten och Näringslivsenheten
Ledarskapet för måltidsservice innebär att med ett engagerat och Näringslivsenheten till kommunens fortsatta utveckling för en hälsofrämjande och serviceinriktad kommun.
Måltidsservice tillagar alla måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg i kommunen. Vi sätter matgästen, ung som gammal i fokus. Inom enheten ingår ett vidareutbildningsprojekt, akademikök för vidareutbildning av personal från måltidsbiträden till kockar. Du får också möjlighet att påverka utformningen av kommunens stora satsning av nytt produktionskök inom det närmaste året
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef förutsätts du leda dina medarbetare i köken för att samordna, inspirera och utveckla positiva måltidsupplevelser av hög kvalitet för våra matgäster. En betydande och viktig del i arbetet är intern och extern dialog och samverkan. Du har ansvar för att drift och ekonomi i enhetsområdets kök bedrivs enligt budget och plan, samt att fattade beslut verkställs.
Du har personal- och arbetsmiljöansvaret på enheten där du verkar för att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling, delaktighet, arbetsresultat och arbetsmiljö.
Du är väl insatt i gällande lagstiftning, mål och riktlinjer inom ditt arbetsområde. Ansvarar för att personalen är uppdaterad och kunnig i verksamhetens brand- och säkerhetsrutiner, hygienrutiner, egenkontroll av livsmedelshantering och liknande rutiner som gäller.
Du ingår i Samhällsbyggnads ledningsgrupp och rapporterar till samhällsbyggnadschef. Du samarbetar och har goda relationer med kommunens övriga verksamheter, politiken och externa parter, såsom andra kommuner i regionen och näringslivet.
Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning inom kost-, mat- och måltidskunskap alternativt har du förvärvat dina kunskaper och erfarenheter på annat sätt som kan likställas med en utbildning. Du har tidigare haft ett uppdrag som omfattat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom liknande arbetsområden, gärna inom offentlig förvaltning.
Vi ser även att du har:
- god kunskap i ekonomi, upphandling, målstyrning och resultatuppföljning
- kunskap om måltidsproduktion och måltidsservice i storhushåll
- erfarenhet och vilja att driva utveckling- och kvalitetsarbete
- god kunskap om grön omställning i måltider för förskola, skola och omsorg
- god kunskap om hållbarhetsfrågor och Agenda 2030
- ledarerfarenhet och är väl insatt i personalrelaterade frågor och i systematiskt arbetsmiljöarbete
- god IT- kompetens
- giltigt B-körkort
Du som söker tjänsten är självgående och trygg som chef och har lätt för att skapa goda relationer. Du har förmåga att omsätta fattade beslut i praktiken, är resultatinriktad och skapar förutsättningar för delaktighet och arbetsglädje genom en kombination av engagemang och tålamod.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
