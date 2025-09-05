Koordinator/samordnare

Savannha Städ Entreprenad & Kringservice AB / Administratörsjobb / Klippan
2025-09-05


Varmt välkommen till ett glad arbetsplats i Klippan kommun där du kommer fungera som koordinator av biståndsbedömda samt privata service insatser för våra brukare i olika kommuner. Du kommer även att ha hand om kundtjänst med försäljning av våra service insatser som städ i olika former, tvätt och inköp. Mejl kommunikation samt visst ansvar för personal ingår. Administrativt arbete kommer förekomma där schemaläggning görs samt ansökan om Rut-avdrag gentemot skatteverket. Arbetstiden är ej helger eller röda dagar. Tjänsten är på 60 % . Du måste tycka om att arbeta ensam men även i grupp.

Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: savannha@telia.com

Detta är ett deltidsjobb.

Savannha städ entreprenad & kringservice AB (org.nr 556989-0626), http://savannhaentreprenad.com
Norra Skolgatan 2 A (visa karta)
264 33  KLIPPAN

För detta jobb krävs körkort.

Savannha Städ Entreprenad &

9495419

