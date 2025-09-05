Koordinator/samordnare

Varmt välkommen till ett glad arbetsplats i Klippan kommun där du kommer fungera som koordinator av biståndsbedömda samt privata service insatser för våra brukare i olika kommuner. Du kommer även att ha hand om kundtjänst med försäljning av våra service insatser som städ i olika former, tvätt och inköp. Mejl kommunikation samt visst ansvar för personal ingår. Administrativt arbete kommer förekomma där schemaläggning görs samt ansökan om Rut-avdrag gentemot skatteverket. Arbetstiden är ej helger eller röda dagar. Tjänsten är på 60 % . Du måste tycka om att arbeta ensam men även i grupp.