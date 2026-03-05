Koordinator/chefsstöd
2026-03-05
Vi på Future People söker en koordinator till vår kund i centrala Stockholm
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Vi söker en erfaren koordinator/administratör till ett större program kopplat till IT-sourcing samt som administrativt stöd till avdelningschef. Uppdraget innebär en varierad roll där du arbetar både med program- och projektstöd samt med löpande administrativt stöd till ledningen.
Rollen innebär att du till cirka 50 % deltar i ett större program där flera projekt ingår, var och en med egna styrgrupper. Resterande cirka 50 % av arbetstiden innebär att ge administrativt stöd till avdelningschef. Vid behov kan även stöd till övrig ledningsgrupp och avdelning förekomma i samarbete med befintlig koordinator.
Detta är en roll med stor bredd där arbetsuppgifter och ansvar kan variera från dag till dag.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Koordinera aktiviteter inom program och projekt
Föra protokoll och ta fram dokumentation från möten och styrgrupper
Hantera mötesbokningar och praktisk administration
Planera och administrera hybridmöten
Stödja avdelningschef och i viss mån ledningsgrupp
Bidra till struktur och koordinering i program- och projektarbete
Vid behov driva mindre egna uppdrag eller projekt
Krav för tjänsten:
Minst 7 års dokumenterad erfarenhet av administration och koordinering i komplexa organisationer med stöd till både projekt och chefsled
Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor
God teknisk kompetens utöver Microsoft Office-paketet för att hantera nya administrativa verktyg och hybridmöten
Förståelse för IT-terminologi och IT-begrepp
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av att driva egna mindre projekt eller uppdrag
Erfarenhet av diarieföring av dokument
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Uppdragsinformation
Startdatum: 2026-03-23 Slutdatum: 2028-09-22
Option: Möjlighet till förlängning längst till och med 2029-09-22
Placering: Stockholm. Uppdraget ska till största delen genomföras på plats i organisationens lokaler.
Säkerhetsprövning: Rollen kan komma att kräva säkerhetsskyddsbedömning (SUA).
Sista svarsdatum: 2026-03-16
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
