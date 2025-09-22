Koordinator
Audika AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-09-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Audika AB i Linköping
, Norrköping
, Jönköping
, Sundbyberg
, Solna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Audika är en del av Demant och vi är Sveriges ledande privata aktör inom hörselvård med över 30 hörselkliniker i södra och mellersta Sverige och ca 200 medarbetare.
Sedan 2016 har vi arbetat med att hjälpa människor nå sin fulla hörselpotential. Vi kombinerar den senaste tekniken med de främsta experterna och hjälper över 10 000-tals människor årligen till ökad livskvalitet genom bättre hörselhälsa.
Vi värdesätter att vi alla är olika och våra medarbetare har varierande bakgrund och kompetens. Vi utgår därför också alltid från kundens specifika behov för att hitta den individanpassade lösningen som passar kunden bäst.
Vill du vara med och göra skillnad och hjälpa andra att börja att älska sina öron, då vill vi höra från dig!
Vill du bli Audikas nya koordinator i Linköping?
Vår kollega Gunilla går vidare efter 8,5 år hos oss - nu söker vi dig som vill ta över stafettpinnen och bli en del av vårt varma och engagerade team!
Hos Audika får du mer än bara ett jobb. Du får en meningsfull vardag där du hjälper människor att höra bättre - varje dag.
Om rollen
Som koordinator är du klinikens nav och den första våra kunder möter. Du är en trygg och professionell kontakt som skapar en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för våra kunder. Rollen är varierande och kombinerar service, administration och enklare tekniskt arbete.
Du kommer bland annat att:
* Välkomna patienter och besökare till kliniken.
* Ge service i världsklass och skapa trygghet i varje möte.
* Hantera försäljning och enklare reparationer över disk.
* Koordinera och hantera bokningar, ombokningar och avbokningar.
* Arbeta i Audikas olika system och följa fastställda arbetsgångar.
* Beställa material och hantera inleveranser, returer och inventeringar.
* Utföra kassaavstämningar och fakturahantering.
* Säkerställa att kliniken är ren, presentabel och fungerar enligt Audikas koncept.
* Samarbeta med audionomer, kontaktcenter, marknad, ekonomi och andra supportfunktioner.
Vem är du?
Du har troligen arbetat inom service - kanske som hotellreceptionist, butikssäljare eller kundtjänstmedarbetare. Du är van att möta människor med olika behov och vet hur man skapar trygghet och förtroende.
* Serviceminded och lösningsorienterad.
* Självgående, strukturerad och noggran.
* Social, varm och kommunikativ i mötet med olika människor.
* Van att arbeta i digitala system.
* Flexibel och van att hantera flera arbetsuppgifter parallellt.
* Engagerad i att bidra till en positiv arbetsmiljö och kundupplevelse.Erfarenhet och utbildning
* Gymnasieutbildning.
* Erfarenhet från serviceyrken.
* Meriterande med tekniskt intresse.
* God datorvana och erfarenhet av administrativa system.
* God svenska och engelska i tal och skrift.
Vad erbjuder vi?
Hos Audika får du en arbetsplats där omtanke, utveckling och gemenskap står i centrum. Vi är en del av Demant - en global hörselkoncern med starka värderingar och ett tydligt syfte: att hjälpa fler att höra bättre.
* 40 timmars arbetsvecka.
* Tillsvidare med provanställning 6 månader.
* Lön enligt överenskommelse.
* Flexpension och arbetstidsförkortning.
* Kollektivavtal.
* Friskvårdsbidrag.
* Kortare arbetsdag på fredagar.
* Ett stort internt nätverk och kompetensutveckling.
* En stark, engagerad och varm kultur där vi stöttar varandra.
* Möjlighet att göra verklig skillnad - att hjälpa fler höra bättre är inte bara ett jobb, det är ett kall.
Intervjuer sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Audika är ett företag som aktivt arbetar med mångfald, inkludering och jämlikhet. Vi tror att mångfald berikar vår arbetsplats och stärker vår förmåga att möta våra kunders behov. Hos oss talar vi tillsammans över 50 olika språk, och vi välkomnar ansökningar från alla bakgrunder och erfarenheter.
Vill du bli en del av Audika? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "36287-43668918". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Audika AB
(org.nr 556685-5655) Kontakt
Tatjana Ahacic Konjicki +46 767217916 Jobbnummer
9521227