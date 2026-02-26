Kontraktsutvecklare
Coor Service Management AB / Organisationsutvecklarjobb / Solna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Solna
2026-02-26
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Har du ett starkt driv och vill arbeta med att utveckla vår serviceleverans och kundens arbetsplatser? Nu söker vi dig som brinner för ämnen som arbetsplatsutveckling, kommunikation, projektledning, struktur, och hållbarhet. I vår verksamhet blir jobbet både inspirerande och utvecklande.
Vilka är vi?
Hos Coor blir du en del av ett dynamiskt företag som ständigt strävar efter att förbättra arbetsmiljöer och arbetsplatser för våra kunder. Vi värdesätter samarbete, ansvar och utveckling. Som kontraktsutvecklare inom arbetsplatsservice har du en nyckelroll i att skapa en bättre arbetsplats för både kollegor och kunder. Genom ditt driv och passion för service i stjärnklass bidrar du till att leverera effektiv och kvalitetssäkrad arbetsplatsservice som gör skillnad varje dag.
Om rollen
I rollen som Kontraktsutvecklare arbetar du med en stor kund till Coor som verkar i en spännande bransch och du jobbar mot ett 20-tal kontor runt om i landet men där kundens HK i Arenastaden (Solna) står i fokus. Du arbetar delvis självständigt men också tätt tillsammans med ett team för att skapa engagerande arbetsplatser och säkerställa att ni når era mål inom områden som kund- och medarbetarnöjdhet, hållbarhet och en sund ekonomi.
Rollen är bred och varierande och innefattar bland annat att delta i utvecklings- och förbättringsprojekt på arbetsplatserna, att driva intern kommunikation till kundens intressenter och medarbetare samt att kontinuerligt jobba för ordning och struktur i kundleveransen.
Du rapporterar till Chef för Kontraktsutveckling.
Om dig
Som person ser vi gärna att du är energisk, orädd och driven. Du trivs med att jobba i team men tar också egna initiativ och arbetar på ett metodiskt och strukturerat sätt.
Vi ser gärna att du har:
- Minst två års erfarenhet av arbete i en liknande roll, gärna inom arbetsplatsservice, Facility Management, detaljhandel eller liknande
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i en roll med många kontaktytor samt mycket god förmåga att kommunicera professionellt med kunder och interna intressenter.
- Erfarenhet och intresse av förändringsarbete och/eller projektledning
- Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
Coor är en långsiktig arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter i en trygg och utvecklande miljö. Vi kombinerar stabiliteten av ett stort bolag med entreprenörsanda och nytänkande. Hos oss arbetar vi aktivt för att skapa en stark servicekultur och engagerar oss i medarbetarnas utveckling.
Vi erbjuder:
- Tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning på 6 månader
- Fast lön enligt kollektivavtal samt avtalspension och försäkringar
- Förmåner som föräldralön och friskvårdsbidrag
- Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter inom din roll Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
- Vi ser att du utgår majoriteten av din tid från arbetsplatsen i Arenastaden (Solna) men med viss möjlighet till arbete hemifrån
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid
- Arbetstid: Dagtid
- Startdatum: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroller utförs inför anställning och vi använder personlighetstester, läs mer här: https://www.coor.se/karriar/rekryteringsprocessen/
Övrig information
Vid frågor kontakta: Josefin Björklund (Josefin.bjorklund@coor.com
) eller Patrik Norén (Patrik.noren@coor.com
)
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9766570