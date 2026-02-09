Konsultenhetschef informationssäkerhet
Vill du vara med och stärka Sveriges försvar inom informationssäkerhet? Vår enhet expanderar och därför söker vi en konsultenhetschef till Defence System Assurance på Combitech. Vårt arbete bidrar till ett tryggare samhälle. Vill du hjälpa oss genom att arbeta med medvetenhet, metoder och tekniker för säker informationshantering? Placering: Lund. För rätt person kan även Helsingborg eller Växjö vara aktuellt.
Din roll som konsultenhetschef
Du tilltalas av möjligheten att i en delad roll kombinera din konsultroll med att leda enheten, som huvudsakligen arbetar med uppdrag inom försvarssektorn. Enheten arbetar med informationssäkerhet i militära plattformar samt i civila system som lyder under säkerhetsskyddslagen. Arbetet omfattar i huvudsak design, kravställning och utvärdering av informationssäkerhet.
Du kommer att arbeta som förstalinjechef med personalansvar och skapa förutsättningar för engagemang och ansvar. Det innefattar bland annat kompetensutveckling, medarbetarsamtal och lönesättning för dina konsulter. Vi tror på ett coachande ledarskap där du brinner för att skapa bästa möjliga förutsättningar i konsultens dagliga arbete, främja kunskapsdelning och utveckling, samt värdesätta relationer och ett nära samarbete med medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant utbildning från högskola, universitet eller YH och med arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhet. För att lyckas i rollen krävs ett genuint intresse för människor och deras drivkrafter.
Oavsett om du är en van ledare eller om detta är ditt första steg i en ledarkarriär, har du en nyfikenhet på utveckling - både din egen och andras. Kommunikation, samarbete och att leda medarbetare mot gemensamma mål faller sig naturligt för dig, liksom förmågan att leda människor genom förändring.
Du är lyhörd och har ett starkt intresse för att lyssna på dina team, samtidigt som du skapar goda relationer med människor i din omgivning. Vi tror att du brinner för ledarskapsfrågor och vill vara med och utveckla både teamen och Combitech.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet.
Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson & rekryterande chef: Mattias Blåman +46 73 4372262
