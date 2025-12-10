Konsultchef till Eterni i Växjö
Hos oss får du möjligheten att bygga starka team, utveckla våra konsulter och skapa långsiktiga kundrelationer som gör verklig skillnad.
Frihet, variation, härliga kollegor samt att få vara med på en fantastisk tillväxtresa - vad mer kan man önska? Är du en relationsskapare som tycker om att arbeta i såväl team som självständigt, älskar service och sociala kontakter. Då är du kanske vår nästa teammedlem, välkommen med din ansökan!
Rollen som Konsultchef är varierande där dagarna fylls med allt från rekrytering, bemanning, administration och personalansvar. Du kommer även arbeta med försäljnings- samt uthyrningsprocessen och vara högst delaktig i att skapa samt utveckla våra affärer.
Vi på Eterni arbetar mot såväl kollektivsidan som tjänstemannasidan, ditt fokus kommer att vara mot kollektivsidan inom våra affärsområden industri, logistik och teknik. Därav söker vi dig som allra helst har erfarenhet av något av dessa affärsområden. Utöver detta kommer du även att arbeta och bearbeta såväl nya som befintliga kunder i regionen.
Eftersom vi tror att den som bäst kan planera sitt arbete är du själv, får du fullt förtroende för att planera din arbetsvecka så som du tror blir bäst för dig, bäst för Eterni samt för våra kunder, konsulterna och kandidater.
Det är såklart inte bara för att rollen innehåller spännande arbetsuppgifter som vi tycker att du ska söka den här tjänsten. Här blir du en del av ett härligt gäng med ett otroligt stort målfokus, en trevlig stämning där alla hjälps åt och stöttar varandra i vår framgång. Runt dig har du ett kompetent och positivt team på ca. 15 personer, verksamma i Ljungby, Värnamo, Vetlanda, Växjö, Malmö och Helsingborg.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning är troligen utbildad inom HR, försäljning, ledarskap eller annan relevant inriktning. Utöver det har du god erfarenhet av att jobba med personal, allra helst från produktion eller lagerverksamhet. Du har ett genuint intresse för människor och deras utveckling samt god affärsförståelse och gärna även säljerfarenhet.
Vi söker dig med goda ledaregenskaper som kan inspirera och motivera sitt team, skapa en trygg och tydlig arbetsmiljö samt driva verksamheten framåt med både engagemang och ansvarstagande.
Vidare har du även ett naturligt sätt när det kommer till kund- och kandidatrelationer, du möter alla med ett leende och har ett genuint intresse för att bygga långsiktiga goda relationer med såväl kunder som konsulter/anställda och kandidater.
För att trivas och prestera bra i rollen som Konsultchef ser vi nedan som goda förutsättningar:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom produktion, lager och/eller logistik.
Tidigare erfarenhet av arbetsledning och/eller personalansvar. Exempelvis har du tidigare arbetat som team- eller arbetsledare inom ovan branschen eller verksamhetsområden.
Goda administrativa kunskaper.
B-körkort, vi har en poolbil som används vid kund- och konsultbesök.
Tävlingsinstinkt och förmågan att kunna hantera och ställa om fokus samt öka tempot när det krävs.
Vara en sund, trygg och förtroendeingivande person som trivs med att leda och coacha andra människor.
Vidare är du en relationsskapare som tycker om att arbeta i såväl team som självständigt. Som person är du positiv, ödmjuk och arbetsam. Du sätter "laget före jaget" och trivs med en stor variation av arbetsuppgifter i din vardag. Du är kreativ, lösningsorienterad, affärsmässig, utåtriktad och noggrann.
Hos oss får du en mentor och en gedigen introduktion på plats samt i ett tidigt skede, möjlighet att träffa kollegor på andra kontor. Vi ser fram emot att introducera en nya kollega inom kort, kanske är det just dig vi söker!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning där du huvudsakligen kommer att arbeta utifrån Eternis kontor mitt i centrala Växjö.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Känner du igen dig i det här? Det hoppas vi, för vi ser verkligen fram emot din ansökan.
