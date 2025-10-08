Konsultchef
Vill du leda ett team i framkant av digital innovation - där teknik, affärsvärde och människa möts? Vi söker nu en Konsultchef till en ledande aktör inom Data, AI och molnbaserade lösningar - ett bolag som ligger i den absoluta framkanten av hur data används för att skapa affärsnytta och hållbar tillväxt.
Detta är en möjlighet för dig som vill kombinera strategiskt och operativt ledarskap med ett genuint intresse för teknik, människor och affärer. På grund av rekryteringens affärskritiska och strategiska karaktär har företaget valt att förbli anonymt i detta inledande skede. Välkommen med din ansökan!
DIN VARDAG Som Konsultchef har du det övergripande ansvaret för teamets leverans, tillväxt och trivsel - från beläggningsgrad och rekrytering till kundrelationer och affärsresultat. Du arbetar nära kunder, partners och interna kollegor för att säkerställa att leveranserna håller hög kvalitet och att erbjudandet utvecklas i takt med marknadens behov.
Fokus ligger på att bygga ett starkt team med stolthet över det man levererar - där kultur, samarbete och utveckling står i centrum. Exempel på ansvarsområden:
Säkerställa lönsamhet och hållbar tillväxt inom enheten
Rekrytera och utveckla toppkompetens inom områden som Data Engineering, AI, IoT och Cloud
Stötta säljteamet och rekryterare ur ett leveransperspektiv - säkerställa att det som säljs är genomförbart och värdeskapande
Bygga långsiktiga kundrelationer och driva utvecklande samarbeten
Skapa en öppen, inkluderande och engagerande teamkultur
Här får du arbeta i en framtidsbransch där teknik och samhällsnytta möts - med projekt som gör verklig skillnad. Du blir en del av en miljö präglad av kamratskap, kompetens och innovation, där du har stora möjligheter att påverka både riktning och resultat. Detta är en chans att ta helhetsansvar för en stark enhet i en organisation med hög tillväxt, stark kultur och tydlig vision om att ligga i framkant av den digitala utvecklingen.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö där du kombinerar ledarskap, affärsmannaskap och ett genuint intresse för människor. Du har erfarenhet från konsultbranschen och är van att leda team - gärna inom Data, AI eller angränsande teknikområden - och du motiveras av att skapa engagemang, utveckling och resultat.
Du har arbetat med personalansvar, rekrytering och affärsuppföljning och har förmågan att bygga starka relationer både internt och externt. Rollen innebär att du leder och utvecklar ditt team, följer upp beläggning och projektstatus, deltar i strategiska diskussioner och kundmöten samt säkerställer att leveranserna håller hög kvalitet.
Du har sannolikt en relevant högre utbildning och behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. Som person är du affärsmässig och nyfiken, med förståelse för både kundens och teamets perspektiv. Du är en lyhörd och inspirerande ledare som skapar engagemang och stolthet - resultatorienterad, men med stort fokus på människor och kultur. Genom att vara framåtlutad och engagerad bidrar du till att utveckla både affären, teamet och verksamheten som helhet.
VILL DU VETA MER?
Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna rekryteringskonsult Johanna Värmfors: johanna.varmfors@nexergroup.com
eller +46 730 821 230 alternativt Artan Bitiqi: artan.bitiqi@nexergroup.com
eller +46 723 61 28 44.
För att säkerställa att sekretess följs i den här rekryteringen kommer de kandidater vi träffar att få skriva under ett NDA (Non-Disclosure Agreement).
