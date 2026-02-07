Konditor

Premiumbageriet Sverige AB / Bagarjobb / Göteborg
2026-02-07


Om jobbet
Vi söker en erfaren konditor / konditor som brinner för sitt yrke och vill vara med och utveckla vårt bakverkssortiment. Tjänsten innebär produktion av bakverk och desserter med fokus på kvalitet, smak och presentation.

Publiceringsdatum
2026-02-07

Dina arbetsuppgifter
• Tillverkning av bakverk, kakor och desserter
• Ansvar för kvalitet och presentation av produkter
• Förberedelse och planering av daglig produktion
• Följa hygien- och säkerhetsrutiner
• Bidra med idéer för utveckling av sortiment och verksamhet

Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta som konditor/konditor
• Noggrann, kreativ och kvalitetsmedveten
• God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
• Flexibel och lösningsorienterad
• Intresse för att utveckla både produkter och verksamhet

Anställningsform
Tillsvidare eller enligt överenskommelse

Omfattning
Heltid / Deltid (enligt överenskommelse)
Anställningsdatum
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Email
E-post: info@premiumbageriet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Premiumbageriet Sverige AB (org.nr 559244-3435)
Storegrunds Gata 16 (visa karta)
417 60  GÖTEBORG

Jobbnummer
9729478

