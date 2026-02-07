Konditor
2026-02-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Om jobbet
Vi söker en erfaren konditor / konditor som brinner för sitt yrke och vill vara med och utveckla vårt bakverkssortiment. Tjänsten innebär produktion av bakverk och desserter med fokus på kvalitet, smak och presentation.Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
• Tillverkning av bakverk, kakor och desserter
• Ansvar för kvalitet och presentation av produkter
• Förberedelse och planering av daglig produktion
• Följa hygien- och säkerhetsrutiner
• Bidra med idéer för utveckling av sortiment och verksamhetKvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta som konditor/konditor
• Noggrann, kreativ och kvalitetsmedveten
• God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
• Flexibel och lösningsorienterad
• Intresse för att utveckla både produkter och verksamhet
Anställningsform
Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Omfattning
Heltid / Deltid (enligt överenskommelse)
Anställningsdatum
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Email
E-post: info@premiumbageriet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Premiumbageriet Sverige AB
(org.nr 559244-3435)
Storegrunds Gata 16 (visa karta
)
417 60 GÖTEBORG Jobbnummer
9729478