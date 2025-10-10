Kommunsekreterare
Kommunsekreterare

Älvkarleby Kommun / Administratörsjobb / Älvkarleby
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Har du tidigare erfarenhet av rollen som kommun- eller nämndsekreterare och tycker att det låter lockande att ha en nyckelroll i en effektiv ärendeprocess? Då kan du vara den vi söker till rollen som kommunsekreterare inom kommunstyrelsens förvaltning.
Vi erbjuder en tjänst med stort ansvar där du har en nyckelroll med många kontakter, både med politiker, tjänstepersoner och allmänhet.
Tjänsten är placerad på Kansli- och säkerhetsavdelningen, där vi är 14 medarbetare som arbetar tillsammans. På avdelningen finns, bland annat, kommunens samlade resurser för nämndadministration, registratur och arkiv. Vi erbjuder dig ett varierande arbete på en arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra, och där vi jobbar aktivt med verksamhetsutveckling. Tillsammans med kompetenta och ansvarstagande kollegor blir du en central del i vårt viktiga arbete.

Dina arbetsuppgifter
Som kommunsekreterare är du en del av kommunens centrala administration som får de viktiga demokratiska/politiska funktionerna att fungera. I din roll agerar du sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i valnämnden och håller ihop arbetet med att planera, administrera och genomföra sammanträden och ansvarar för att skriva protokoll och annat efterarbete. Under valperioden är du behjälplig valnämnden att anordna val i kommunen.
Du ansvarar för att organisera och planera ärendeberedningen med tjänsteskrivelser och beslutsunderlag samt säkerställer att ärendeprocessen är effektiv, kvalitetssäkrad och rättssäker.
Du ansvarar för omvärldsorientering inom området samt agerar som sakkunnig gällande nämndformalia och övriga relaterade frågor.
I ditt uppdrag ingår även utredningsarbete inom kommunledningskontorets verksamhet vilket kan innebära att t.ex. skriva förslag på remissyttranden, arbeta fram policys och styrdokument eller handlägga ärenden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot offentlig förvaltning, statsvetenskap, samhällsvetenskap, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Du bör ha tidigare erfarenhet av att arbeta som kommun- eller nämndsekreterare
Du har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
Du har goda kunskaper inom förvaltnings- och kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR
Du har goda kunskaper i Officepaketet samt allmänt god IT- och datavana
Du har mycket goda kunskaper i svenska både var gäller tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet inom det juridiska området, samt erfarenhet av att arbeta i digitala dokument- och ärendehanteringssystem.
Som person gillar du ordning och reda, är strukturerad, noggrann och har förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med andra. Du har förmåga till helhetssyn samt att se frågor i ett större perspektiv.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Övrig information
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
