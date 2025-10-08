Kommunpolis
2025-10-08
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Kommunpolisens huvuduppdrag är att bidra till Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på en strategisk och operativ nivå i samverkan både internt och externt mot kommunen och övriga lokalsamhället. Du är inspiratör och motor i det brottsförebyggande arbetet och har mandat att utveckla nya metoder och genomdriva samverkansarbete för hela lokalpolisområdet. Du ingår i lokalpolisområdets operativa ledningsgrupp och deltar i att utveckla verksamheten i sin helhet. Du förväntas ta en aktiv roll i att tillsammans med dina kollegor i den operativa ledningsgruppen driva utvecklingen av verksamheten framåt.
Kommunpolisen fungerar som ett led i att säkra att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de åtaganden som gjorts i samverkansöverenskommelser och på så sätt skapa förutsättningar för den lokala polisen att arbeta närmare medborgarna. Du representerar polisen i samverkan, som en tydlig och tillgänglig väg in till lokalpolisområdet. Rollen innebär stor frihet att anpassa arbetssättet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk godkänd polisexamen
• Erfarenhet av lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
• Erfarenhet av samverkan med kommun- och lokalsamhälle
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• God kunskap om problembilderna i anslutning till området
• Erfarenhet av att långsiktigt planera strategiskt polisarbete
• Relevant erfarenhet av att delta i förändrings-och utvecklingsarbeten Dina personliga egenskaper
Som kommunpolis har du en god företrädare för polisen och har förståelse för målen och styrningen i lokalpolisområdet. Du har vilja och förmåga att självständigt ta ansvar för, och utveckla den egna verksamheten i relation till helheten samt har en utvecklad problemlösningsförmåga. Du är flexibel , strukturerad och har förmåga att förmedla och skapa förståelse för Polismyndighetens arbete utifrån lokala problembilder och brottslighet. Rollen som kommunpolis ställer krav på en god samarbetsförmåga där du har lätt att skapa förtroendegivande relationer . Då arbetet innebär många kontaktytor behöver du vara kommunikativ och trygg med att prata inför grupp samt presentera material. Vi ser det även positivt om du är bekväm med att arbeta i olika kommunikationskanaler/sociala medier.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Sollentuna
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Polisinspektör
Anställningsbenämning: Kommunpolis
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB52/2025".
Detta är ett heltidsjobb.
Polismyndigheten

(org.nr 202100-0076)
Rekryterande chef
magnus-hakan.wahlberg@polisen.se
9545746