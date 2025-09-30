Kommunikatör, Stadsledningskontoret
2025-09-30
Vi söker dig som vill jobba som kommunikatör, med fokus på hållbarhetsfrågor och film/fotoproduktion, för vår centrala kommunikationsavdelning.
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande kommunikationsjobb där du bidrar till att göra skillnad för alla som bor i Umeå. Du får växa i en stimulerande miljö med nyfikna, drivna och snälla kollegor. Du utgår från den centrala kommunikationsavdelningen och kommer främst jobba i olika hållbarhetsuppdrag som utgår från vårt klimatfärdplansarbete.
Vi hoppas att du vill bli en del av vår enhet!

Arbetsuppgifter
I rollen som kommunikatör bidrar du till att vi sätter mottagaren i fokus med en tydlig, målgruppsanpassad och tillgänglig kommunikation - oberoende av kanal. Du arbetar både operativt och strategiskt, vilket innebär att du identifierar kommunikativa behov och bidrar till att lösa dem - både själv och tillsammans med andra.
Du kommer jobba med att utveckla, planera, skriva publicera kommunikation på både intranätet och externwebb med hållbarhetsfokus. I den här rollen ger du stöd till stadsledningskontorets avdelningar i kommunikationsfrågor samt övergripande råd till redaktörer och medarbetare. För den här rollen sker samarbetet främst med avdelningen Strategisk utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har:
Examen i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande akademiskt utbildning
Erfarenhet av att arbeta i projekt och/eller uppdrag med flera uppdragsgivare
God kunskap och intresse för hållbarhetskommunikation
Erfarenhet av kommunikationsarbete i digitala kanaler och sociala medier
Erfarenhet av att arbeta i verktyg som Sitevision, Adobe Creative Cloud och Microsoft 365
Vi ser positivt på om du har erfarenhet av att arbeta med formgivning/produktion av enklare rapporter/sammanställningar, men detta är inget krav.
Vidare är du en skrivande person som formulerar dig väl i tal och skrift och har en god förmåga att skriva målgruppsanpassat. Du har ett gott omdöme samt en god samarbets- och organisationsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med ditt CV!
Övrigt
Tjänsten avser ett vikariat, deltid 75%, med start 2025-11-01 till och med 2026-10-30. Tjänsten kan komma att utökas till 100%.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
