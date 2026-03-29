Kommunikatör och medlemssamordnare
Vill du arbeta för att sprida kunskap om sexuellt våld i en förening som stöttar och stärker unga och unga vuxna? Sök tjänsten som kommunikatör och medlemssamordnare på Tillsammans!
Om arbetsplatsen
Tillsammans arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Föreningen har idag fyra medarbetare på kansliet (en verksamhetsledare, två kuratorer/verksamhetsutvecklare, en stödsamordnare). Vi arbetar gemensamt för att driva och utveckla verksamheten, som består av stöd individuellt och i grupp, kunskapsspridning och påverkansarbete. Vi på Tillsammans riktar oss mot unga och unga vuxna i ålder 12-30 år, och vår verksamhet vilar på en feministisk och intersektionell förståelse av våld. Nu utökar vi verksamheten med en kommunikatör och medlemssamordnare!
Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag samt friskvårdstid
Kollektivavtal och tjänstepension
Målstyrd arbetstid, med extra semesterdagar som kompensation
Möjlighet till visst hemarbete Publiceringsdatum2026-03-29Om tjänsten
Som kommunikatör och medlemssamordnare på Tillsammans ansvarar du för vår externa kommunikation gentemot vår målgrupp (unga som utsatts för sexuellt våld) och andra intressenter (t.ex. yrkesverksamma, media, myndigheter). Arbetsuppgifterna innefattar formgivning och publicering av kunskapshöjande och opinionsinriktat innehåll till Instagram, videoproduktion till Tiktok, betald annonsering i sociala medier, ansvar för vår hemsida, formgivning av interna och externa dokument, samt kunskapshöjande aktiviteter såsom informationsbord, deltagande vid mässor och liknande. Du ansvarar även för föreningens medlemsverksamhet, där medlemmarna arbetar ideellt med utåtriktade och kunskapsspridande aktiviteter. Du stöttar medlemmarna i planering av aktiviteter, och handleder dem i sitt uppdrag. Tjänsten kan även komma att innefatta föreläsningar inom ämnesområdet sexuellt våld, beroende på verksamhetens behov och dina intresseområden och kompetenser.
På Tillsammans arbetar vi gemensamt för att driva och utveckla föreningens arbete, vilket innebär att arbetsuppgifter kan variera utifrån verksamhetens behov.
Visst arbete utförs på kvällar och helger.
Vi tror att du:
Vill arbeta för ett samhälle fritt från sexuellt våld, och delar Föreningen Tillsammans feministiska och intersektionella förståelse av våldets orsaker och konsekvenser. Vi ser gärna att du är initiativtagande, relationsskapande och engagerande. Du kan förmedla kunskap och information visuellt och i text, och kan anpassa din kommunikation efter olika målgrupper. Du har en förmåga att applicera ett reflekterande och maktkritiskt perspektiv på ditt och föreningens arbete, kan självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete, och känner dig bekväm med att arbeta självgående likväl som i team. Som kollega strävar du efter att bidra till en positiv och stöttande arbetsmiljö! KvalifikationerKvalifikationer
Relevant yrkes-, högskole- eller universitetsutbildning, t.ex. medie- och kommunikationsvetenskap
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Erfarenhet av att jobba med sociala medier
Erfarenhet av att jobba med betald annonsering
Vana av att arbeta i Adobe-programmen
Du delar Föreningen Tillsammans feministiska värdegrund och vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld
Meriterande:
Kunskaper om sexuellt och könsbaserat våld
Erfarenhet av PR och påverkansarbete
Erfarenhet av arbete i ideell sektor
Erfarenhet av att handleda ideella
Erfarenhet av att föreläsa eller på andra sätt arbeta utåtriktat
Vi tror på att olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter gör oss starkare och bättre. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika etnisk och social bakgrund, kön, könsidentitet och/eller uttryck, tro, ålder, funktion och sexuell läggning.
Om tjänsten och ansökan
Anställningsform: Fri visstidsanställning t.o.m. 28 februari 2027, med möjlighet till förlängning beroende på bidragsbesked. Vi tillämpar en månads provanställning. Tjänsten omfattas av kollektivavtal (8002 Tjänstemän inom civilsamhället).
Lön: Fast månadslön.
Omfattning: 50 %
Arbetstid: Din arbetstid kommer i huvudsak att vara förlagd till dagtid vardagar, men kvälls- och helgarbete förekommer.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetsplats: Tjänsten utgår från Föreningen Tillsammans kontor på Södermalm i Stockholm, möjlighet till visst hemarbete enligt överenskommelse.
Ansökan skall innehålla: Personligt brev samt CV.
Sista dag att ansöka är 19 april
Rekrytering sker löpande, och vi kommer kalla lämpliga personer till intervju även innan sista ansökningsdagen. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden tagit slut.
Skicka din ansökan (personligt brev + CV) till amanda.birging@foreningentillsammans.se
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Amanda Birging, verksamhetsledare, på amanda.birging@foreningentillsammans.se
Det här är Föreningen Tillsammans
Föreningen Tillsammans har en vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld.
Vi är en samhällskritisk kraft som kämpar för att förändra de rådande strukturer och normer som skapar och vidmakthåller det sexuella våldet. Vi erbjuder stöd enskilt och i grupp, sprider kunskap om sexuellt våld och bedriver påverkansarbete för att förbättra situationen för unga som utsatts för sexuellt våld.
Vårt arbete utgår från en feministisk och intersektionell värdegrund. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna, och motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning och funktionsförmåga. Vår förening har sitt kansli i Stockholm, och vi verkar både lokalt och nationellt. Så ansöker du
