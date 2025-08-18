Kommunikatör med fokus på Ukraina
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och
konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!
Du kommer att arbeta på enheten för kommunikationsstöd vid avdelningen för kommunikation och befolkningens beredskap.
Avdelningen har bland annat till uppgift att säkerställa en strategisk och effektiv kommunikation som stöd för myndighetens ledning och styrning samt verksamhet. Enhetens uppgift är bland annat att ge kommunikativt stöd vid fredstida kriser och om det skulle bli höjd beredskap eller krig samt till myndighetens planerade kommunikation.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör är ditt uppdrag att planera, samordna, genomföra och vid behov utvärdera kommunikationsinsatser. Dina arbetsuppgifter omfattar alltifrån strategisk intern och extern kommunikation i samverkan med andra till att du producerar och publicera texter och andra underlag för kommunikation. Du kommer också att arbeta med kommunikativt stöd till andra delar av MSB:s verksamhet, där innehåll och behov varierar.
Fokus för din tjänst är att arbeta med kommunikation kopplat till vår omfattande insatsverksamhet i Ukraina. Insatserna som MSB bedriver i Ukraina syftar till att minska konsekvenserna av den fullskaliga ryska invasionen och är av olika karaktär. Av insatserna dras värdefulla lärdomar för Sverige avseende uppbyggnaden av vårt civila försvar, lärdomar som du bland annat ska bistå att paketera och kommunicera till målgrupperna. Du kommer samarbeta nära projektet som koordinerar insatserna till Ukraina.
Tjänsten innebär resor till Ukraina.
Myndigheten är i ett skede av stor förändring i och med att verksamheten styrs tydligare mot civilt försvar och att vi från den 1 januari 2026 byter namn till Myndigheten för civilt försvar. Det präglar såväl arbetet på avdelningen och enheten samt din roll och kommer att ställa krav på förmåga till anpassning till nya situationer och arbetssätt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom media- och kommunikationsområdet eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Några års erfarenhet av brett kommunikationsarbete där du hanterat långsiktig planering samt oförutsedda händelser.
- Erfarenhet av att bedöma, planera, samordna, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser.
- Erfarenhet av att driva kommunikationsprojekt.
- Erfarenhet av innehållsproduktion till webb och sociala medier.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenheter av att delta i säkerhetskänslig verksamhet.
- Bild och fotohantering.
- Kommunikation i statlig och/eller offentlig verksamhet.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Du är kreativ och kan arbeta självständigt. Du är bra på att skapa och bibehålla relationer.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad visstidsanställning i 12 månader.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm eller Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Vi är cirka tio medarbetare vid enheten och vi finns både i Karlstad och Stockholm. Enheten är en av fyra vid avdelningen för kommunikations och befolkningens beredskap som totalt har ett femtiotal medarbetare. Just nu pågår ett internt arbete för att utveckla våra arbetssätt.
MSB arbetar i aktivitetsbaserade kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov och det finns möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också möjlighet att ta ut friskvårdstimme och ett årligt friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf enhetschef Emilia Silfver. Fackliga företrädare är Cecilia Nilsson (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga fackliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 7 september 2025
