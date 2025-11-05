Kommunikatör
Mariebergsskogen AB / Marknadsföringsjobb / Karlstad Visa alla marknadsföringsjobb i Karlstad
2025-11-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariebergsskogen AB i Karlstad
Mariebergsskogen AB - Karlstads stadspark ägs av Karlstads kommun och är Värmlands största besöksmål. Hos oss varierar arbetet efter säsong och som mest är vi cirka 80 medarbetare på sommaren. Vi sköter lokaler, lekplatser, fikaförsäljning och grönytor, Naturum Värmland, djurparken Lillskogen och flera stora arrangemang i parken.
Nu söker vi dig som vill jobba extra som kommunikatör i Mariebergsskogen AB, ungefär en dag i veckan under terminerna och heltid under ungefär två månader på sommaren.
Vi vet att våra besökare snabbt och enkelt vill ha information, tips och svar på sina frågor både innan, under och efter besöket. Förväntningarna är höga, bemötandet är viktigt och du kommer ha en betydelsefull roll.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör i Mariebergsskogen AB får du ett roligt, omväxlande och utvecklande jobb i en fantastisk miljö. I nära samarbete med vår kommunikatör jobbar du med både text och bild i sociala medier, på vår webbplats samt app. Du tar fram grafiskt material utifrån vår grafiska profil, affischerar i parken och stöttar kollegorna där det behövs - för att berätta om allt som finns att erbjuda i parken.
Här har du chans att vara med och bidra med din kompetens inom kommunikationsarbetet, om det så gäller rörlig media, foto eller något annat som du brinner lite extra för. Den interna kommunikationen är lika viktig som den externa. Du är med och gör skillnad för både våra besökare och dina kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning eller utbildar dig inom kommunikation och PR eller motsvarande, och gärna redan har erfarenheter inom kommunikationsyrket. Du är duktig på att formulera dig och tycker att det är självklart att anpassa språkstilen efter målgrupp och kanalval. Du är serviceinriktad och känner dig lockad av att man på denna arbetsplats får göra olika typer av arbetsuppgifter, och du drar dig inte för att hugga i där det behövs. Du behöver även känna dig trygg med att jobba självständigt eftersom du vikarierar som ensam kommunikatör under sommarsemestern.
Du har kunskaper i InDesign och övriga Adobe-program.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mariebergsskogen AB
(org.nr 556061-6459) Kontakt
Madeleine Moberg 054-5402758 Jobbnummer
9590890