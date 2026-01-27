Kolonialansvarig / Shiftledare- Matrix Jordbro
2026-01-27
Matrix butikerna, en del av Matrebellkedjan. Vi jobbar med varor som passar alla kunders önskemål. Du som söker tjänsten ska vara matintresserad , tycker om att jobba med kunder och vara kvalitetsmedveten. Dessutom ska du gilla när tempot är högt och kunna inspirera kunderna med dina erfarenheter.
I dina dagliga arbetsuppgifter kommer det att ingå beställningar, varupåfyllning, kampanjer och hyllexponering. Inventering och den dagliga driften är en viktig del i arbetet. Du arbetar aktivt med lönsamheten på avdelningen. Du ser till att butikens gavlar är välfyllda och inbjudande för butikens kunder. Vi ser att du är en flexibel medarbetare som ständigt vill utvecklas.
Sökande måste vara stresstålig, kunna hantera många bollar i luften och vara ambitiös. Det är viktigt att du är trevlig, serviceinriktad och talar svenska då detta underlättar dagliga kund- och leverantör kontakter.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är ett krav. Minst 3 års erfarenhet.
Komplettera ansökan med ett personligt brev / CV. Skicka gärna med foto.
Endast ansökan via e-post.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobb@matrix.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mely AB
(org.nr 556756-4728), https://www.matrix.se
137 64 JORDBRO
