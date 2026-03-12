Köksmästare
Vill du ha en härlig sommar på Öland och en riktig vinter i Sälen. Då är detta jobbet för dig!
Vi erbjuder ett stimulerande kökschefsjobb i ett av Sveriges mest kända restaurangföretag. Vi tänker att du har tidigare erfarenhet som kökschef. Vi ser gärna att du har god insikt i schemaläggning, beställningar, kunskap i köksekonomi samt gillar att leda och utveckla ett köksteam. I tjänsten kommer du givetvis även att jobba med att skapa nya rätter, skriva recept.
Ett genuint matintresse är en given förutsättning för att du ska fungera och trivas hos oss. Du bör ha kunskap om HACCP och gilla hög nivå på kökshygien.
Arbetsteamet består av 12 st kockar/köksbiträden, 1 köksmästare, 2 souschefer samt 2 diskare.
Givetvis hjälper vi dig med ett riktigt bra boende och möjlighet till en tillsvidareanställning finns med Öland- plus Sälenkrogen.
Detta är ett heltidsjobb.
