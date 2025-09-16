Köksmästare
We are looking for a Head Chef
We are looking for a Head Chef to lead our kitchen team.
Our concept combines Japanese izakaya dining with ramen, gyoza, yakitori .
As Head Chef, you will:
Lead and inspire the kitchen team
Develop menus and new dishes
Ensure high quality, consistency, and efficiency
Work closely with management to create great guest experiences
We are looking for someone with leadership skills, passion for food, and the ability to bring both structure and creativity into the kitchen.
If this sounds like you, please get in touch with us atsebastian@roppongi.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: sebastian@roppongi.se Omfattning
