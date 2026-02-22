Kökschef till Pinchos Vetlanda
2026-02-22
Just nu söker vi köksmästare
Hos oss på Pinchos lever och utvecklas våra värderingar och vårt engagemang i varje medarbetare. Därför är det viktigt att hitta fina människor som passar in i just vår kultur och i vår restaurangmiljö för när alla trivs och mår bra så fungerar även jobbet bättre!
Är du vår nya biträdande köksmästare? Du blir en del av ett härligt team som med kompetens, högt tempo och ett glatt humör bidrar till att restaurangen bjuder på positiva mat- och gästupplevelser varje dag. Du jobbar nära restaurangchefen och bidrar till restaurangens utveckling.
Som biträdande köksmästare ansvarar du för att Pinchos koncept efterlevs i köket. I din roll säkerställer du även ex implementering av nya rätter, varuflöde, personalplanering, egenkontroll samt månatlig inventering. Du kommer att ha en viktig roll och ditt engagemang är en avgörande pusselbit för att stärka hela kedjans utveckling framåt.
Vilka är vi? På Pinchos tror vi på att leverera en WOW-upplevelse både till våra gäster men också till våra anställda. Vi uppmuntrar alla anställda att vara sig själva, och att just din unika personlighet tillsammans med alla andras är det som utgör Pinchos personlighet!
Vi kan erbjuder dig
En rolig arbetsplats med härliga kollegor
Ett innovativt koncept i ett snabbt växande bolag
Goda utvecklingsmöjligheter inom kedjan
Fina utbildningsmöjligheter
För att passar bra hos oss tror vi att du
Har relevant utbildning samt flerårig yrkeserfarenhet inom restaurangkök
Är trygg i rollen som köksmästare
Vill vara med och utveckla Pinchoskedjan in i framtiden
Är noggrann och strukturerad
Har ett eget driv, initiativförmåga och gillar att jobba i ett högt tempo
Har erfarenhet av att jobba med koncept
Låter det som något för dig? Skynda dig att söka!
