Kökschef till Måltidsenheten
2025-10-24
Till tjänsten som kökschef på Virginska gymnasiet söker vi nu en trygg ledare med ett passionerat intresse för mat och god service.
Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare. Varje dag. Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Virginska gymnasiet är en av Örebros centralaste skolor och har ca 1500 elever inskrivna som äter i skolans tre matsalar. Skolan har idag bland annat restaurangprogrammet, idrottsgymnasium samt anpassat gymnasium.
Som kökschef har du personal-, verksamhets- och ekonomiansvar för köket samt ett café på Virginska gymnasiet samtidigt som du även är den del av den dagliga driften. Utöver 9 medarbetare i köket på Virginska gymnasiet har du även ansvar för 2 kockar som är kopplade till två av Riksgymnasiets boenden där man serverar kvällsmat till eleverna.
Ditt engagemang har avgörande betydelse för våra gästers matupplevelse och vår utveckling. Genom att du själv arbetar i den dagliga driften så kan du direkt påverka matkvalitet och matgästernas matupplevelse. Samarbete med övrig personal på skolorna är även det en viktig del i uppdraget.
Du ingår i ett team med 5 andra kökschefer där erfarenhetsutbyte och samarbete är en viktig del. I uppdraget ingår även ett nära samarbete med vård och omsorg där man är en del av driften i köken under de delar av året som skolan är stängd.
I Örebro kommun lagar vi mat från grunden, väljer råvaror med omsorg. Vi har högt satta klimatmål och arbetar ständigt med förbättringar, därför utgår vi ifrån att du som kökschef tycker att det är viktigt att tänka klimatsmart vid både inköp, matlagning samt presentation av maten i restaurangen. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med våra matgäster i fokus.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvar för den dagliga driften av verksamheten, arbetsledning av kökspersonal
• leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• personalansvar vilket innebär att du bland annat håller i arbetsplatsträffar, utvecklings- och lönesamtal
• verksamhetsutveckling samt kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet
• driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• upprätta budget utifrån tilldelad ram och ansvarar för att arbetet sker kostnadseffektivt, du vidtar åtgärder vid avvikelser
• ansvarar för att gällande lagstiftning inom ansvarsområdet efterlevs
• arbetar enligt de kommungemensamma riktlinjer och policys som finns
Om arbetsplatsen
Vi i måltidsverksamheten förser skolor, gymnasier och vård- och omsorgsboenden med god, vällagad och säker mat. Vi lagar mat från grunden med råvaror av god kvalitet och vi arbetar för att minska matens klimat- och miljöpåverkan. Våra 260 medarbetare arbetar i 60 kök runt om i Örebro kommun. Gemensamt för oss i verksamheten är vår övertygelse om att måltider kan göra skillnad. Skillnad för hälsa och miljö, för våra elevers studieresultat och för vardagen för kommunens äldre. För att bidra till en hållbar framtid arbetar vi efter konceptet "Smartare mat" som du kan läsa mer om här.
Måltider i kommunens kök och serveringar - Örebro kommun - fördjupning (orebro.se)
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb. Kvalifikationer
Som kökschef är du kreativ, har en god struktur och planering och du förstår vikten av att ständigt vara i utveckling. Du har ett bra förhållningssätt mot gäster, medarbetare och kollegor och du förstår att ditt engagemang har avgörande betydelse för våra gästers matupplevelse och verksamhetens utveckling. Du är en lagspelare som vågar fatta beslut. Du bidrar till arbetsglädje och har förmåga att inspirera och leda andra, även på distans. Vi ser självklart att du har ett genuint intresse för mat och smaker och en vilja att bidra till arbetet med våra högt satta klimatmål. Du har goda kunskaper i svenska i både tal o skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• kockutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
• dokumenterad erfarenhet av arbete som kökschef
• du är van att ha dator som ditt arbetsredskap
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta i serviceyrken
• erfarenhet av att arbeta i digitala system t.ex. Raindance eller Mashie Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Som en del i urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 6 november.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
