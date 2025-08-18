Kökschef till centrala Lund
2025-08-18
Vi söker en kökschef som vill vara med och bygga något unikt från grunden på bästa läge i Lund! Precis bredvid spåren, mittemot kommunhuset ligger nybyggda Posthornet. Här byggs just nu restaurang i en lokal och bageri i en annan lokal, helt från grunden har vi tagit fram ritningarna och utformar inredning tillsammans med inredningsarkitekt.
Vi öppnar under 2026 i april. Vi är en del av Segers Mat, som sedan sex år driver restaurang, catering och konditori i Kabbarp och med catering över hela regionen. Nu tar vi nästa steg - en restaurang och ett bageri i stadsmiljö där hantverket och jordnära elegans och är i centrum.
Rollen
Som kökschef blir du en nyckelperson i vår satsning. Du ansvarar för att utveckla och driva köket med fokus på kvalitet, smak och hållbarhet. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar:
Menyutveckling i samspel med vårt koncept och bageri
Ansvar för inköp, kalkylering och kontakt med leverantörer och att knyta kontakt med lokala leverantörer
Rekrytering, schema och ledning av köksteamet, all administration kommer stöttas av platschefen så ditt huvudfokus blir att driva det operativa i köket
Säkerställa arbetsrutiner, hygien och arbetsmiljö
Delta aktivt i service och föregå med gott exempel i köket och överbrygga hållbar kommunikation över avdelningarna
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som kökschef eller souschef på hög nivå aktiv i drift
Brinner för nordiska köket, gärna med intresse för örter, grönt, influenser från hela världen och hållbar matlagning
Är en trygg ledare som kan bygga och utveckla team
Är strukturerad och affärsmässig, men också kreativ och prestigelös
Trivs i uppstartsmiljöer där du får påverka och sätta din prägel
Vi erbjuder
Möjligheten att vara med från start och forma köket i en ny restaurangsatsning
En arbetsplats där hantverk, stolthet och omtanke genomsyrar allt vi gör
Nära samarbete med bageri, konditori och cateringverksamhet
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att växa med oss på sikt för din egen utveckling
Du jobbar i ett team om 7-9 fastanställda över avdelningarna
Praktiskt
Tjänsten är heltid med tillträde efter överenskommelse men senast 5/3 - 2026. Efter överenskommelse kommer du att vara med på rekrytering av teamet dess förinnana.
Öppettider
Måndag - fredag - lunch samt tre till fyra kvällar i veckan, alltid stängt söndagar. Antal sittplatser dagtid: 70st antal sittplatser kvällstid: 30-70st
Placering: Lund
Lön: Individuell lönesättning,
från 36 000kr till 42 000kr.
Förmåner:
3- månadersschema
Stängt röda dagar
Friskvårdsbidrag
Är du vår blivande kökschef?
Skicka CV och personligt brev till jobb@segersmat.se
senast 30/9.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: jobb@segersmat.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef Lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Segers Mat AB
(org.nr 559211-2717)
Sockerkokaregatan
)
222 36 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Segers Mat Lund Kontakt
Maria Seger jobb@segersmat.se Jobbnummer
9463908