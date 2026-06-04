Ekonomi- och juridiklärare till Kungsängsgymnasiet
Sala kommun / Gymnasielärarjobb / Sala Visa alla gymnasielärarjobb i Sala
2026-06-04
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Vi söker en engagerad och kunnig gymnasielärare till karaktärsämnena på ekonomiprogrammet.
Är du vår nya medarbetare?
Om arbetsplatsen
Kungsängsgymnasiet är en modern gymnasieskola med cirka 480 elever. Vi erbjuder åtta nationella program samt Introduktionsprogrammet. Vårt mål är att varje elev ska lyckas, och vi har under tre år fått stöd i vårt arbete av Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola.
Eleverna känner trygghet och trivs på skolan vilket visar sig i våra trygghetsmätningar och vi har en hög andel behöriga lärare. Hos oss är det viktigt att både elever och personal blir sedda och att eleverna får det stöd de behöver. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla ges möjlighet att utvecklas och nå sina mål.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss kommer du att undervisa på ekonomiprogrammet i programmets karaktärsämnen. Du blir en del av ett engagerat team och samarbetar nära med kollegorna inom program- och ämneslag. I tjänsten ingår även mentorskap
Vi söker dig som
Har pedagogisk erfarenhet och kan undervisa i ekonomi- och juridikämnen.
Har god samarbetsförmåga med elever, kollegor och övrig personal.
Har ett tydligt ledarskap och en stark tro på elevernas förmåga att nå goda studieresultat.
Är en kollegial lagspelare som är intresserad av skolutveckling och att arbeta i team.
Är flexibel, kreativ och använder IKT i undervisningen.
Vill utveckla din lärarprofession och bidra med idéer för hur undervisningen och skolan kan förbättras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimation som gymnasielärare i ekonomi- och juridikämnena.
Erfarenhet av undervisning på gymnasiet.
Anställningsvillkor
Individuell lönesättning
Tillträde 260810 eller enl. överenskommelse
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 21 juni 2026.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi vill gärna att du bifogar din examen/legitimation i ansökan.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rektor, Fredrik Andersson, tfn: 0224-748047, e-post: Fredrik.Andersson3@sala.se
Caroline Jonsén, bitr rektor 0224-74 98 62/070-161 82 20, e-post: caroline.stenqvistjonsen@sala.se
Facklig kontakt:
Sveriges Lärare
0224-74 70 93 , 070-249 93 49
Om Sala kommunSala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 40 SALA Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
9947118