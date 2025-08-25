Köksbiträde Omgående
2025-08-25
Du kommer att jobba på en italiensk restaurang med fokus på kvalite och råvaror.
All råvaror är ekologiska och av absolut högsta kvallitet.
Vi strävar efter och leverera absolut bästa italienska maten., Som person är du ansvarsfull, flexibel, självständig och har god samarbetsförmåga.
Du sätter kunden i fokus och kan sätta dig in i någon annans situation samtidigt som du kan sätta gränser samt skilja på det personliga och privata.
Vidare är du initiativrik, men det är viktigt att du kan följa de rutiner och instruktioner som finns på vår arbetsplats.
Merit: God kännedom av italienska köket Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom restaurang och kök.
Din uppgift som anställd hos oss är att hjälpa till att baka pizzor och allt annat förekommande arbete i resturangen.
Tjänsten är på Heltid.
Det är också viktigt att du är flexibel i ditt sätt att tänka. Du har ett gott humör och tycker om att arbeta med människor.
Du ska behärska svenska i tal och skrift.
Tjänsten innefattar även helgjobb, alltså så det gäller att du är flexibel och arbetsvillig, du får schema av restaurangchefen.
Sök tjänsten redan idag! intervjuer sker löpande.
Om du är rätt person kan du börja redan imorgon!
