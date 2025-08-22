Kock Vikariat
2025-08-22
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Visa alla jobb hos Buckthorn Group AB i Skellefteå
Om jobbet
Vi är ett privat bolag som tillhandahåller frukost, lunch och mellanmål på Internationella Engelska Skolan. Sedvanligt storköksarbete med arbetstider förlagda under vardagar (ej kvällar och helger). Med flexibla möjligheter att till exempel vara ledig under lov. I köket lagar vi välbalanserad kost från grunden i vårt tillagningskök. I dina primära arbetsuppgifter ingår det även tex servering, salladsberedning, disk och städ.
Vem är du?
Erfarenhet av restaurang, storkök eller liknande är ett måste. Även nyexaminerade kockar från restaurangutbildning är välkommen att höra av sig.
Vi i köket har daglig kontakt med elever och personal. Det är därför viktigt att du har ett intresse, inte bara för mat, service och kvalitet, utan även för den pedagogiska verksamheten som bedrivs.(Observera att viss kommunikation sker på engelska)
Du ser service som en självklarhet och har förmåga att behålla leendet och vara trevlig även i pressade situationer. Du ska ha en god planeringsförmåga och kunna förlägga din arbetstid på ett effektivt sätt. Kanske är du en kock som har tröttnat på kvällsjobb och har drömmar om lediga kvällar och helger? Hör av dig till oss!
Tillträde 2025-11-06
Kollektivavtal finns på arbetsplatsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: carolina@kurjovikens.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Buckthorn Group AB
(org.nr 559187-1164)
Brännavägen 57-59 (visa karta
)
931 44 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skolköket - Internationella Engelska Skolan Kontakt
Carolina Henriksson carolina@kurjovikens.se Jobbnummer
9470364