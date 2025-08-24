Kock Utbildad och kompetent

Skorteby Restaurang & Fritid AB / Kockjobb / Linköping
2025-08-24


Kompetent & utbildad kock sökes
Är du utbildad kock & har intresse av att laga all mat från grunden? Gäller såväl husmanskost som ala carté, då är du kanske person vi söker!
Verksamheten omfattar Motell, restaurang samt catering.
Vi serverar frukost, dagens rätt, middagar mm på plats samt levererar mat till hemma fester, bröllop och större event.

Det finns inga buss eller tågförbindelser till Sjögestad Motell. Bil krävs för att kunna ta sig hit. (ligger mellan Vikingstad och Mantorp)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: ansokan@sjogestadmotell.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock ht25".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skorteby Restaurang & Fritid AB (org.nr 556778-3724)
Sjögestad Motell (visa karta)
583 92  VIKINGSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sjögestad Motell

Kontakt
VD
Niclas Hemmingsson
0702547918

Jobbnummer
9472822

