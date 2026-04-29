Kock till Vingård
Spirit of Performance AB / Kockjobb / Ängelholm Visa alla kockjobb i Ängelholm
2026-04-29
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spirit of Performance AB i Ängelholm
, Vingåker
eller i hela Sverige
Vingården Halldora växer!
Under 2022 planterade vi 80 000 vinstockar runt Bjärehalvön. År 2025 skördade vi våra första druvor, samtidigt som vår nya vineribyggnad stod färdig. Våra viner befinner sig fortfarande i ett experimentellt skede, där lärande, nyfikenhet och respekt för naturen står i centrum.
I takt med att vingården växer söker vi nu en erfaren kock som vill vara med och utveckla vårt nya koncept. Restaurangen arbetar med en à la carte-meny och håller öppet från lunch fram till kl. 21:00, både vardagar och helger. Rollen är främst operativ och fokuserar på matlagning och tillagning, men innefattar även visst ansvar för planering, menyutveckling och råvaruinköp.
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet inom yrket, relevant utbildning och som trivs i ett högt tempo. Du är självgående, kvalitetsmedveten och motiveras av att vara med och bygga upp något nytt från grunden.
Period: Juni-September
Anställningsform: timanställning
Arbetstider: lunch till kl. 21:00, både vardagar och helger
Koncept: à la carte
Är det dig vi letar efter? Skicka in din ansökan redan idag!
Halldora
The vineyard is located on the Bjäre Peninsula in Sweden, the vineyard has approximately 80,000 grapevines planted, making it one of the larger initiatives of its kind in the country. In 2025, the first grapes were harvested, the same year the new winery building was completed.
The ambition is to produce high quality wines in a Nordic climate, including sparkling and orange wine, by working with grape varieties adapted to local conditions. Some of these varieties have never been grown in Sweden before, combining innovation with long term quality focused cultivation.
What we are creating is more than a vineyard. It is a journey. A unique opportunity to be part of developing an organic vineyard from the ground up, where every season brings new challenges and progress. The wines are still in an experimental phase, with a strong focus on learning, development, and long term work with the land.
As the vineyard continues to grow, we are looking for people who enjoy hands on outdoor work and want to be part of building something over time. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Spirit of Performance AB
(org.nr 559086-4293)
262 91 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Vingården Halldora Jobbnummer
9882509