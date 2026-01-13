Kock till Väderöarnas Värdshus
2026-01-13
Kock sökes till Väderöarnas Värdshus - En unik arbetsplats mitt i Bohusläns skärgård!
Vill du laga mat i världens kanske mest havsnära kök? Nu söker vi en passionerad och självgående kock som vill vara med och skapa oförglömliga matupplevelser för våra gäster på Väderöarnas Värdshus.
Väderöarnas Värdshus är en oas för livsnjutare. Hit kommer gäster året om för att uppleva stillhet, natur och god mat. Vi lagar ärlig, säsongsanpassad mat med fokus på lokala råvaror, fisk och skaldjur, och skapar personliga upplevelser i en storslagen miljö.Om tjänsten
Som kock hos oss blir du en nyckelperson i ett litet men ambitiöst team. Här lagar vi både lunch- och middagsservering för privatgäster, konferenser och grupper - ibland med högt tempo, men alltid med kvalitet i fokus. Du kommer att:
Planera och laga mat från grunden med noga utvalda råvaror
Sköta beställningar, kökshygien och kvalitetssäkring
Vara delaktig i menyutveckling och säsongsplanering
Arbeta i nära samarbete med värdshusets övriga team
Vi erbjuder:
Åretruntanställning med goda utvecklingsmöjligheter
Boende på ön i personalbostad - du lever och arbetar i en av Sveriges mest unika miljöer
Familjär arbetsmiljö med högt engagemang
Möjlighet att sätta din prägel på menyer och matfilosofi
Vi söker dig som:
Har minst ett par års erfarenhet som kock
Är självgående, ansvarstagande och flexibel
Har passion för matlagning med lokala och hållbara råvaror
Trivs med att bo och arbeta nära naturen
Gärna har erfarenhet från liknande arbetsmiljö eller à la carte (ej krav)
Start: Enligt överenskommelse (gärna så snart som möjligt)
Arbetsplats: Väderöarna, Fjällbacka, Bohuslän
Lön: Enligt överenskommelse
Boende: Erbjuds på plats året runtSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till: jobb@vaderoarna.com
Märk mejlet med "Kock - Året runt"
Urval sker löpande - vi intervjuar så snart rätt person hör av sig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: jobb@vaderoarna.com
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556658-4529), http://www.vaderoarna.com
Udden 1 (visa karta
)
457 45 HAMBURGSUND Jobbnummer
