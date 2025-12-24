Kock till liten kul restaurang

Midgård - Medeltida krog AB / Kockjobb / Lidköping
2025-12-24


Vi är en liten men etablerad restaurang sedan 2 år i Lidköping.
Vi är en medeltidsinspirerad restaurang som går in stenhårt för temat med inredning, klädsel, mat och dryck.
Maten är något modernare för att passa den stora massan men helt klart mer vågad och annorlunda men vi levererar på hög nivå och har stor stolthet i det vi gör.
Vi söker efter en kock som är kreativ, noggrann med detaljer och kvalitet och som önskar jobba på ett litet men kvalitativt ställe i ett litet sammansvetsat team.
Erfarenhet av kök är ett krav.
Allt från förberedelser, ta emot leverans, beställa, a la carte, självständigt till team om två i köket vid mer bokningar.
Kraven är höga på kvalitet, noggrannhet, detaljer, ordning och reda.
Vi har mycket roligt ihop och jobbar ständigt med ny inspiration i mat å dryck och åker även på en del mässor och inspirationsresor osv.

Vi söker främst någon extra för kvällar och helger.

Låter det intressant?

Välkommen med din ansökan.

Rekryteringsfirmor undanbedes

https://www.facebook.com/p/Midg%C3%A5rd-Medeltida-krog-100094440350259/

https://www.krogmidgard.com/

https://maps.app.goo.gl/SnqaVwnD5cSC4DEb9

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: krogenmidgard@gmail.com

Arbetsgivare
Midgård - Medeltida krog AB (org.nr 559444-1007), https://www.krogmidgard.com
Kopparslagaregatan 19 C (visa karta)
531 31  LIDKÖPING

Arbetsplats
Midgård Medeltida krog AB

Kontakt
Lösdrivare
Mats Silversund
Krogenmidgard@gmail.com
0761270082

Jobbnummer
9663690

