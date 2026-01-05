Kock till Fjällbacka kök
Kristianstads kommun / Kockjobb / Kristianstad Visa alla kockjobb i Kristianstad
2026-01-05
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Gemensam service söker efter en ny serviceinriktad medarbetare! Är du vår nya kollega?
Nu söker vi en kock till köket i Fjällbacka. Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Din roll hos oss
Som kock kommer du att arbeta med kvalificerad matlagning. I arbetet ingår även att på ett säkert sätt kunna tillaga och hantera specialkoster och menyer till våra matgäster med behov av anpassad matsedel. Du planerar, organiserar och leder det dagliga arbetet i köket med dina kolleger. Vidare ingår traditionella arbetsuppgifter som förekommer i kök så som egenkontroll, beställningar, fakturahantering, diskning, städning med mera.
Våra matgäster finns inom skolan. Du kommer att ha daglig kontakt med skolpersonal och elever och förväntas vara en god ambassadör för GS Måltids verksamhet.
På Fjällbacka arbetar du i ett omsorgskök med helgtjänstgöring vilket innebär att du jobbar varannan helg.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har godkänt betyg från restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete i produktionskök och kunskap om och erfarenhet av specialkostmatlagning. Vi vill även att du har erfarenhet av beställningar och fakturahantering. Goda kunskaper om livsmedelshygien och egenkontroll är ett krav.
Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet i kostdataprogram.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi söker dig som är flexibel och lösningsfokuserad. Vilket innebär att du kan arbeta i andra kök vid behov, snabbt anpassa dig till förändringar och omprioritera uppgifter när situationen kräver det.
Vi vill att du är lyhörd, samarbetsvillig och trivs med att arbeta nära både kollegor och skola. Du har en positiv och entusiastisk inställning och brinner för att kombinera matlagning med mötet med människor. Ditt driv och engagemang lyser igenom i ditt dagliga arbete och du gillar att ligga steget före för att skapa den bästa möjliga upplevelsen. Att kunna bidra med det lilla extra både till arbetskollegor och gäster är viktigt för dig.
Eftersom vi har verksamhet som även är kopplade till barnomsorg kommer du att få visa upp ett belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen om du erbjuds anställning.
Det här är vi
Vårt grunduppdrag är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke. Vi skapar mervärde varje dag!
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, GS Måltid Kontakt
Enhetschef
Sara Martinsson sara.martinsson@kristianstad.se Jobbnummer
9669301