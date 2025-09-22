Kock till centralkök
2025-09-22
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Centralköket tillagar cirka 3 000 portioner per dag till förskola, skola och äldreomsorg. Maten transporteras varm till respektive mottagningskök.
Som kock hos oss har du en central roll i kökets dagliga arbete. Du ansvarar för att planera, förbereda och tillaga näringsriktiga måltider i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner. Arbetet innebär även:
* Matlagning i större volymer enligt fastställda recept och menyer.
* Säkerställa god smak, kvalitet och näringsinnehåll.
* Livsmedelshantering, varumottagning och egenkontroll enligt livsmedelslagstiftning.
* Disk och städning enligt hygienrutiner.
* Aktivt samarbete i arbetsgruppen för att skapa en trivsam och väl fungerande arbetsmiljö.Kvalifikationer
Du har en utbildning på gymnasienivå från restaurangprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, samt erfarenhet av arbete som kock.
* Kunskap inom specialkost, anpassad konsistens, livsmedelskunskap och livsmedelshygien.
* Goda matlagningskunskaper, grundläggande datorkunskap samt kännedom om ergonomi.
* Förmåga att arbeta enligt recept och HACCP.
Meriterande är erfarenhet från arbete i storkök.
Kunskap om kostdatasystemet Mashie är en fördel.
Vi söker dig som har hög servicekänsla och bemöter både matgäster och kollegor på ett professionellt sätt. Du är intresserad av och motiverad för ditt yrke, flexibel och har lätt för att samarbeta. Arbetet är stundtals fysiskt krävande med tunga lyft och arbetstoppar, vilket du behöver vara bekväm med.
Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
