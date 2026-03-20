Kock till Bygatans förskola
Vill du vara med och forma framtidens måltider för barn och unga?
Måltidsenheten i Sollentuna kommun arbetar utifrån ett gemensamt måltidsprogram med fokus på hälsa, hållbarhet och kvalitet.
Vi skapar goda, näringsriktiga måltider och trygga miljöer som bidrar till jämlik hälsa och hållbar utveckling. Varje dag serverar vi cirka 14 000 måltider i förskolor och skolor. Våra kök är viktiga för att ge barn och elever en positiv relation till mat, där måltiden blir en del av lärandet och inspirerar till goda, hållbara matvanor. Med varierade och till stor del växtbaserade måltider och en lugn, inkluderande miljö gör vi skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Som kock arbetar du i ett modernt tillagningskök på Bygatans förskola, där du tillsammans med en kockkollega ansvarar för att laga god och näringsrik mat till flera förskolor. Du planerar och förbereder dagens måltider, gör beställningar, packar upp varor och säkerställer att hygienrutiner följs. I rollen ingår även att hantera specialkost, sköta egenkontroll, diska och hålla köket rent och organiserat.
Du möter barnen dagligen ute på avdelningarna och bidrar till en positiv måltidsupplevelse, ibland även genom måltidspedagogiska inslag. Arbetet innebär att följa budget, planera kökets drift och ett nära samarbete med både pedagoger och områdeschef.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara självgående och ta ansvar för att arbetet i köket fungerar smidigt och strukturerat. Du samarbetar väl och bygger goda relationer med kollegor, och du möter barnen med ett tryggt och varmt bemötande.
Du har ett genuint engagemang för att laga mat som gör skillnad i barns vardag, och ditt hjärta slår lite extra för att arbeta i en verksamhet där måltiden är en viktig del av omsorg, lärande och glädje för just barnen. Du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet, med ordning och reda som en naturlig del av din yrkesstolthet.Kvalifikationer
- Kockutbildning.
- Erfarenhet av att arbeta enligt HACCP.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
- Erfarenhet av att laga specialkost och hantera allergier.
Meriterande
- Erfarenhet av arbete i förskola eller skola.
- Erfarenhet av att arbeta i kostdatasystem, gärna Mateo.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister.
För dig som går vidare i rekryteringen kommer intervjuer att hållas på plats i Sollentuna kommunhus, fredagen den 10 april.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/98". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Safia Jaouhari 0739152373 Jobbnummer
9809307