Kock till Bistro Rival kvällar och helger
Hotel Rival AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Rival AB i Stockholm
Bistro Rival är en del av Hotel Rival på Mariatorget i Stockholm. Vi söker nu en kreativ, glad och ambitiös kock med några års erfarenhet av à la carte-matlagning. Du kommer att arbeta tillsammans med ett engagerat team som brinner för god mat, service och en trivsam arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har Några års erfarenhet från à la carte-kök
Är noggrann, positiv och stresstålig
Trivs i ett team och bidrar till en bra stämning i köket
Behärskar svenska eller engelska flytande
Vi erbjuder:
Ett roligt och kreativt arbete i ett välkänt och uppskattat hotell
En arbetsplats med stark teamkänsla och fokus på kvalitet
Kollektivavtal och goda arbetsvillkor
Låter det som du?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Välkommen till Rival! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: robin@rival.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Rival AB
(org.nr 556524-2681)
Mariatorget 3 (visa karta
)
118 48 STOCKHOLM Jobbnummer
9534126