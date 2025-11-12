Kock sökes
2025-11-12
Är du vår nästa stjärnkock? Bli en del av oss.
Chao är en populär restaurang med asiatiska smaker som fått Sverige att sukta efter mer. Nu söker vi dig som vill bli en del av vår familj och förgylla våra gästers smakupplevelser!
Vem letar vi efter?
Vi söker dig som har en passion för asiatisk matlagning och som vill ta med den energin till vår kökspersonal i Malmö. Du har en positiv inställning och bidrar till en god stämning i köket. Du arbetar effektivt och trivs med att vara en del av ett team där alla strävar mot samma mål.
Vad vi erbjuder
En heltidstjänst med arbete både vardagar och helger. Ett härligt gäng kollegor och en chans att utvecklas inom restaurangen.
Are you our next star chef? Join our team.
Chao is a popular restaurant serving Asian flavors that have made Sweden crave more. We are now looking for someone who wants to become part of our family and bring joy to our guests through delicious culinary experiences!
Who are we looking for?
We're searching for someone with a passion for Asian cuisine who wants to bring that energy into our kitchen team in Malmö. You have a positive attitude, contribute to a great atmosphere, work efficiently, and thrive as part of a team where everyone works toward the same goal.
What we offer
A full-time position with work on both weekdays and weekends. You'll join a wonderful group of colleagues and have the opportunity to grow and develop within the restaurant.
Bn có phi là u bp ngôi sao tip theo ca chúng tôi? Hãy gia nhp i ng ca chúng tôi.
Chao là mt nhà hàng ni ting vi hng v châu Á ã chinh phc thc khách Thy in. Hin ti, chúng tôi ang tìm kim bn - ngi mun tr thành mt phn ca gia ình Chao và mang n cho khách hàng nhng tri nghim m thc tuyt vi!
Chúng tôi ang tìm ai?
Chúng tôi tìm kim mt ngi có nim am mê vi m thc châu Á và mun mang nng lng ó vào i ng bp ti Malmö. Bn có thái tích cc, góp phn to bu không khí vui v trong bp, làm vic hiu qu và thích hp tác trong mt nhóm cùng hng ti mc tiêu chung.
Chúng tôi mang n
Mt v trí toàn thi gian, làm vic c ngày thng và cui tun. Bn s c làm vic cùng mt tp th tuyt vi và có c hi phát trin s nghip trong nhà hàng. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: cv@woso.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chao Centralen AB
(org.nr 556911-4431) Jobbnummer
9601627