Kock sökes
CH Bistro AB / Kockjobb / Norrköping Visa alla kockjobb i Norrköping
2025-09-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CH Bistro AB i Norrköping
Kock till Tapas Tapas - Norrköping
Är du en passionerad kock med en kärlek för det spanska köket? Tapas Tapas i Norrköping söker en kreativ och driven kock som vill vara med och skapa autentiska smakupplevelser i en härlig atmosfär!Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Tapas Tapas är en välrenommerad restaurang i Norrköping där vi bjuder på spanska smaker i en mysig och livlig miljö. Vi brinner för att skapa traditionella och moderna tapasrätter med högkvalitativa råvaror, ackompanjerade av goda viner och en varm stämning.
Om rollen
Som kock hos oss kommer du att:
Förbereda och tillaga ett brett urval av spanska tapasrätter
Bidra med idéer till menyer och smakkombinationer
Arbeta med färska råvaror och högkvalitativa produkter
Säkerställa att köket håller högsta hygienstandard
Samarbeta tätt med köks- och serveringsteamet för en fantastisk gästupplevelse
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock, gärna inom det spanska köket
Har passion för matlagning och gillar att arbeta i ett kreativt kök
Är stresstålig och trivs i en fartfylld miljö
Är noggrann, organiserad och har ett öga för detaljer
Är en lagspelare med positiv energi
Vi erbjuder:
En inspirerande och kreativ arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta med ett passionerat och sammansvetsat team
Konkurrenskraftig lön och goda personalförmåner
Chansen att vara en del av Norrköpings bästa tapasrestaurang
Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till jobb@tapastapas.se
så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Välkommen med din ansökan och cv via email till jobb@tapastapas.se
E-post: jobb@tapastapas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Arbetsgivare CH Bistro AB
(org.nr 559468-3624)
Södra Grytsgatan 1 A (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Tapas Tapas Jobbnummer
9525401