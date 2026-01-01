Kock Sökes - Sommar I Hamnen?
Kock sökes till Örebro Hamnkrog.
Har du nära till skratt, kärlek till mat och klarar ett tempo som ibland känns som högsäsong på riktigt?
Perfekt, då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-01-01Om företaget
Örebro Hamnkrog slog upp portarna våren 2017 och ligger fantastiskt vackert precis vid Örebro småbåtshamn. Sedan dess har vi blivit ett självklart val för både Örebroare och långväga gäster. Mat, människor och möten och fullt ös, precis som det ska vara.
Vem söker vi?
Vi letar efter en flexibel kock som:
• Gillar att jobba i team och bidra till bra stämning i köket.
• Är ansvarsfull, noggrann och steget före.
• Trivs när tempot är högt och dagarna ibland långa.
• Har humor, är nyfiken och älskar att laga mat.
• Kanske till och med tycker att det är kul att baka (stort plus!)
Ung och hungrig eller rutinerad och trygg? Det spelar mindre roll, attityd och engagemang är viktigast för oss.
Hos oss serveras:
• Luncher & bufféer
• À la carte
• Återkommande temakvällar, skaldjur, grill, mm.
Menyn består av klassiska rätter blandat med våra egna favoriter och du är självklart med och planerar sommarmenyn.
Anställningen
• Säsongsanställning mellan april - september.
• 50-100 %, helt enligt vad som passar dig.
• Start nu i April eller enligt överenskommelse.
• Flexibilitet - alla upplägg är öppna för diskussion
Hos oss får du,
• Jobba på en av Örebros härligaste sommarkrogar.
• Ett sammansvetsat gäng som har nära till skratt.
• En sommar fylld av energi, skratt och riktigt god mat och dryck.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, det är viktigt att du passar in och vill vara en del av gänget.
Skicka din ansökan via e-post till oss, vi ser fram emot att höra från dig!
Vänligen,
