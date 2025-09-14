kock/Pizzabagare
På Pizzeria Mums är vi passionerade för god mat och utmärkt kundservice.
Vi söker en engagerat lunch Kock och Pizzabagare som vill utvecklas med oss och vara en del av ett dynamiskt team. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• underhålla köket för att säkerställa en hygienisk och välkomnande miljö.
• Hjälpa till med inköp, veckans lunchmeny, förbereda, tillaga dagens lunch, ansvarig över köket och se till att allt är i ordning och att maten självklart är tillagad och färdig när gästerna stormar in.
• Finns tid över Jätte gärna hjälpa till med att förbereda och sköta tillagningen av pasta för kunder.
• Ibland även ta emot beställningar från kunder och (servera mat och dryck) med ett vänligt och professionellt bemötande.
• tillagning av 1-2 st olika lunch rätter till våran lunch buffé, med fräscha råvaror som finns i köket
Vad vi söker:
• En positiv attityd, stark arbetsmoral, ordningsam, Hygien i arbete på hög nivå och passion för matlagning.
• Någon som tycker om att träffa nya människor och ge utmärkt service.
• En lagspelare som är villig att hjälpa till där det behövs.
• Bra organisationsförmåga och sinne för detaljer.
• En passion för att arbeta i en snabb och kundorienterad miljö.
Anställningen kommer att ske halvtid 50% eller heltid 100%. Är du redo att bli en del av vårt team och hjälpa oss att skapa minnesvärda matupplevelser för våra kunder? Ansök idag!
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
telefon 0762349441
E-post: pizzamums@hotmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare/Lunch kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559396-4983) Arbetsplats
Mums AB, Pizzeria Kontakt
David Smith pizzamums@hotmail.com 0762349441
9507589