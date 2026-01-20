Kock lunch/kväll
Vi på Man in the Moon befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas och söker en passionerad kock till vårt team i köket. Tjänsten omfattar ett varierat schema med både dag- och kvällspass.
Hos oss finner du många utmaningar då vi på dagarna serverar dagens lunch (svensk husmanskost) och kvällstid en trevlig a la cartemeny. Vidare lyfter vi även vissa regioner i vår matlagning 3-4 gånger per år med utvalda mat- och ölfestivaler.
Idag är vi totalt 14 anställda på företaget. Restaurangen har öppet måndag-lördag.
Man in the Moon är en trevlig gastropub med ett stort utbud av öl, samt en vällagad meny. Vi har cirka 650 olika öl från hela världen, och lägger stor vikt vid mat och öl i kombination.
Vi önskar att du som söker gärna har minst 4 års erfarenhet av kockyrket.
Vi söker dig med hög arbetsmoral - noggrannhet, punktlighet och tempo är viktiga ledord i vårt kök. Vidareutveckling är ett centralt begrepp i vår verksamhet, utbildningar och dyl sker kontinuerligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: info@maninthemoon.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tt Restaurang & Festvåning AB
Tegnérgatan 2c (visa karta
113 58 STOCKHOLM Arbetsplats
Man in the Moon Jobbnummer
